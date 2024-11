Tesna zmaga Slovana, visoka Trima, poraz Celja

Do tekme vodilni Celjani so v Posavje prišli kot veliki favoriti, na koncu po proti predzadnjim Krčanom doživeli prvi poraz v domači sezoni. Večji del dvoboja je minil v povsem enakovredni predstavi, rahla pobuda je bila celo na strani izbrancev novega domačega trenerja Jake Peterlina, ki je pred kratkim na tem položaju zamenjal Aleša Sirka.

Njegovi varovanci so v prelomnih trenutkih dvoboja prikazali izjemno zbrano in preudarno predstavo. V 54. minuti so po golu Tadeja Sobotiča povedli s 27:24, dve minuti kasneje pa po zadetku Andraža Novaka tudi najvišje vodstvo na tekmi (29:25). Favorizirani Celjani so v 57. minuti prepolovili zaostanek (27:29), popoln preobrat pa so jim preprečili na obračunu izjemno razpoloženi in navdahnjeni Krčani, ki so osvojili tretji par točk v tej sezoni. V domači ekipi sta Filip Baznik in Sobotič dosegla po šest golov. V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Luka Perić s šestimi zadetki.

Uroš Zorman Foto: Aleš Fevžer Rokometaši iz slovenske prestolnice so dosegli deveto zmago, rokometaši iz Ivančne Gorice pa doživeli sedmi poraz v državnem prvenstvu. Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so bili od prve do zadnje minute v vodstvu. V prvi polovici tekme je kazalo na njihovo gladko zmago, potem ko so si tik pred odhodom na veliki odmor že priigrali prednost šestih golov (15:9).

V začetku drugega polčasa so njihovi tekmeci iz Ivančne Gorice zaigrali sijajno. Najprej so naredili delni izid 4:0 in se približali na dva gola zaostanka (15:16), nato pa povsem zadihali za ovratnik domačih rokometašev (17:18, 18:19 in 19:20). Ljubljančani so v prelomnih trenutkih dvoboja le povezali svoje vrste in ponovili najvišje vodstvo šestih golov (27:21), kljub neprepričljivem zaključku pa osvojili načrtovani točki. V domači ekipi so Leon Ljevar, Tarik Mlivić in Stefan Žabić dosegli po pet golov. V gostujoči je bil najbolj učinkovit Janez Grum z osmimi zadetki,.

Trebanjci so brez težav dosegli šesto zmago v državnem prvenstvu. Na Dolenjskem je bilo vse v znamenju domačih rokometašev, ki so hitro povedli z 9:3, njihova najvišja prednost v prvem polčasu pa je znašala osem golov (12:4 in 18:10). V začetku druge polovice tekme njihova prevlada ni bila več tako izrazita. Koprčani so se jim približali na pet golov (13:18, 14:19), v nadaljevanju pa so gledalci v Trebnjem znova gledali "enosmerni promet" v režiji svojih ljubljenčkov, ki so največ vodili na koncu tekme, ko je bilo +15 (35:20). V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Jan Jurečič s osmimi goli.

Liga NLB, 11. krog

Petek, 15. november:

Sobota, 16. november:

Lestvica: