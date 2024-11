Rokometaši Grosista Slovana so za uvod v 10. krog državnega prvenstva s 36:25 premagali Koper. Na prvi sobotni tekmi so rokometaši Gorenja iz Velenja premagali Riko Ribnico s 35:24. Gladko pa so zmagali tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško in sicer na derbiju s Trimom iz Trebnjega s 37:28. Celjani so z osmimi zmagami in dvema remijema vodilni in edini še brez poraza.

Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje Foto: Aleš Fevžer

Derbi 10. kroga v državnem prvenstvu se je razpletel po željah domačinov iz knežjega mesta. Z zanesljivo zmago in osmim parom točk so se varovanci Paula Pereire vnovič prebili na vrh razpredelnice in imajo z 18 točkami eno več od Grosista Slovana. Sledijo Velenjčani s 13 točkami, medtem ko je Trimo ostal četrti z 12 točkami.

Po izenačenem začetku, v katerem so gosti stik držali okoli deset minut, se je prednost Celjanov začela povečevati. V 13. minuti je Jesus Hurtado Vergara prvič poskrbel za +3. Tudi v nadaljevanju so domači imeli pobudo, do polčasa pa so prišli do tedaj najvišje prednosti petih golov (15:10).

Foto: Aleš Fevžer Drugi del se je začel z nekaj goli na obeh straneh, nato pa so Celjani znova pobegnili in v 41. minuti povedli za osem golov. Gosti so bili v Zlatorogu povsem nebogljeni, ko je deset minut pred koncem zaostanek prvič znašal deset golov. Zadnji del dvoboja je bil le še formalnost, priložnost za igro pa so dobili tudi nekateri mlajši igralci. S petimi goli so bili pri Celju najboljši strelci Vergara, Uroš Milićević in Vukašin Antonijević, pri Trebanjcih pa sta po šest golov dosegla Jan Jurečič in Jaka Soršak.

Državni prvaki iz Velenja niso imeli pretiranih težav z Ribničani. Čeprav je bil začetek še tesen, Ribničani so se namreč v 13. minuti približali na dva gola zaostanka, so domači nato stopili na plin in po golu Tilena Sokoliča povedli s 13:7. Do polčasa so prednost še nekoliko oplemenitili (17:10), nadaljevanje pa ni prineslo spremembe razmerij moči na parketu Rdeče dvorane. Še več, domači so prednost le še povečevali in v 35. minuti prvič vodili z desetimi goli razlike.

Domača zmaga nikoli ni bila zares ogrožena, goste pa je spodkopal še neposredni rdeči karton Igorja Žabića v 51. minuti, a je bila takrat tekma že odločena. Ose so nato prednost še povišale in slavile za 11 golov. Za Velenjčane je največ zadetkov, in sicer devet, dosegel Goti Maričić, pri gostih pa je izstopal Nikola Stefanović z osmimi goli.

Ambiciozni Slovanovci so bili že pred tekmo proti zadnjeuvrščenemu Kopru izraziti favoriti, kar so na igrišču le dokazali. Od samega začetka, povedli so s 3:0, so kazali kakovostno premoč, tekma pa ni ponudila nobene negotovosti. Z dobro obrambo in protinapadi so gosti vztrajno večali, prednost, že po dobrih dvajsetih minutah tekme, ko je Staš Slatinek Jovičič po protinapadu dosegel gol za vodstvo 17:6, je bilo jasno, da je edino vprašanje, kako visoka bo razlika v korist gostov na koncu.

