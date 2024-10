Delitev točk na derbiju v prestolnici

Rokometaši LL Grosist Slovana in Celja Pivovarne Laško so se v 9. krogu lige NLB razšli z neodločenim izidom 23:23 (13:9). Današnji dan bo prinesel tudi dolenjski derbi. Ob 19.30 si bosta nasproti stali ekipi Trima Trebnjega in Krke.

Osrednja tekma kroga med vodilnimi Celjani in drugouvrščenimi Ljubljančani se je v kultni dvorani na Kodeljevem končala z remijem. V prvem polčasu je kazalo na zmago v tej sezoni prenovljenih in silno ambicioznih rokometašev iz slovenske prestolnice, a so njihovi tekmeci iz knežjega mesta v drugi polovici tekme pokazali zobe. Celjani po današnjem medsebojnem obračunu ostajajo na vrhu razpredelnice s točko prednosti pred Ljubljančani.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so odločno začeli obračun proti Celjanom. V 4. minuti so povedli s 3:1, nato pa v obeh smereh stopnjevali svojo predstavo. Na krilih dveh razpoloženih posameznikov - v napadu je blestel Leon Ljevar, v ljubljanskih vratih pa Nebojša Bojić - so v 14. minuti povedli z 8:3.

Verižni izključitvi Stefana Žabića in Ilije Brozovića med 19. in 23. minuto nista zaustavili bojevitih Ljubljančanov, ki so še naprej imeli prednost štirih do petih golov. Ljubljančanom je šele dvominutna kazen za Staša Slatinka Jovičiča vzela nekaj poleta, tako da so se jim Celjani v 27. minuti približali na dva gola (11:9). Ljubljančani so prvo polovico tekme končali z vodstvom 13:9, najbolj zaslužen za to pa je bil Ljevar, ki je dosegel kar sedem zadetkov.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so odločno začeli obračun proti Celjanom. Foto: Aleš Fevžer

V drugem polčasu je 1200 gledalcev na Kodeljevem videlo obojestransko bojevito predstavo. Domači rokometaši so sprva imeli rezultatski nadzor nad 26-kratnimi državnimi prvaki iz Celja, ki pa so jim po nekaterih lahkih doseženih golih v 45. minuti povsem zadihali za ovratnik (17:16). Zormanova minuta odmora ni spremenila razmerja moči na igrišču, gosti so po zaslugi lucidne predstave Andraža Makuca v 46. minuti izenačili na 17:17.

Do 55. minute je bila tekma povsem izenačena (21:21), prelomni trenutki dvoboja pa so najprej minili v znamenju Ljubljančanov. Po zadetkih Žabića in Bruna Zobca s sedemmetrovke so dobre tri minute pred koncem povedli s 23:21, a lepega kapitala niso ubranili. Gosti so po golih Makuca in Uroša Miličevića izenačili na 23:23. Zormanovi varovanci po njegovi minuti odmora v zadnjih tridesetih sekundah niso realizirali svojega napada za zmago, v nasprotnem napadu pa so Celjani prek Ukrajinca Oleksandra Onufrijenka zabili gol, a je bil po mnenju najboljšega slovenskega sodniškega para Bojan Lah-David Sok dosežen po izteku igralnega časa.

V ljubljanski ekipi je bil najbolj učinkovit Ljevar z desetimi goli, Bojić pa je zbral 14 obramb. V celjski je blestel Makuc z desetimi zadetki, vratar Gal Gaberšek je zaustavil devet strelov.

