Velenjčani prek Ormožanov do sedme zmage

Rokometaši Gorenja so v zaostali tekmi 8. kroga lige NLB dosegli sedmo zmago in se utrdili na tretjem mestu razpredelnice. To je hkrati njihova peta zaporedna zmaga v državnem prvenstvu. Jeruzalem Ormož po tretjem zaporednem porazu ostaja pri treh zmagah in desetem mestu na lestvici.

Velenjčani so v Rdeči dvorani potrdili vlogo favorita. Vodili so vseh 60 minut. V prvem polčasu so si nekoliko občutnejšo prednost priigrali v zaključku (14:10), v nadaljevanju, potem ko so gostje v 38. minuti izenačili na 17:17, pa so vprašanje zmagovalca rešili z delnim izidom 7:1.

Pri domačih ni bilo izstopajočega posameznika - po 5 zadetkov sta dosegla Tarik Velić in Urban Pipp, na drugi strani pa je bil najbolj učinkovit Filip Jerenec, ki je sedemkrat zatresel mrežo Gorenja.

Liga NLB, zaostala tekma:

Torek, 12. november:

Lestvica: