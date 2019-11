Trimo do sedme zmage, Velenjčani visoko nadigrali Izolčane

V 10. krogu lige NLB so rokometaši Trimo Trebnjega s 30:27 ugnali Koper. Krog se je začel v sredo z obračunom med Izolo in Gorenjem Velenjem. Visoke zmage s 37:27 so se veselili velenjski rokometaši, ki so tako zabeležili še šesto zmago v tej sezoni. Preostale tekme bodo na sporedu v soboto in nedeljo.