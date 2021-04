Zdesetkani, a z enim ciljem

Slovenska reprezentanca pred zadnjim delom kvalifikacij za preboj na evropsko prvenstvo prihodnje leto ni imela sreče s poškodbami. Selektor Ljubomir Vranješ je v začetku preteklega tedna najprej ostal brez dveh pomembnih obrambnih členov, krožnih napadalcev Blaža Blagotinška in Mateja Gabra, in organizatorja igre Staša Skubeta. Vranješ je po odpovedi Blagotinška, Gabra in Skubeta na seznam uvrstil levega zunanjega igralca Gregorja Potočnika in krožnega napadalca Matica Suholežnika.

Tik pred nedeljskim zborom v Zrečah so iz Rokometne zveze Slovenije sporočili, da ne bo mogel računati niti na vratarja Klemna Ferlina in desnega zunanjega Nejca Cehteta – naknadno je tako vpoklical Urha Kastelica in Domna Novaka –, pred ponedeljkovim odhodom v Turčijo pa je moral prečrtati še Gašperja Marguča in Potočnika. Medtem ko je slednji za kvalifikacijske tekme izgubljen, bo zdravniška in fizioterapevtska služba delala na tem, da bi se Marguč naknadno le pridružil slovenski zasedbi. Morda za četrtkovo tekmo na Poljskem. Slovenci bodo sicer kvalifikacije končali v nedeljo proti Turkom.

Jure Dolenec upa, da se bodo manj izkušeni dobro znašli v novih vlogah. Slovenci bodo po današnjem gostovanju v Turčiji v četrtek gostovali na Poljskem, v nedeljo pa kvalifikacije končali doma proti Turkom. Foto: Guliverimage

Dolenec: Ne bo nam lahko, a mladi imajo izjemno priložnost

"Na tokratni akciji manjka precej pomembnih igralcev, zaradi česar nam zagotovo ne bo lahko. Kljub temu bomo na vsaki tekmi šli po zmago. Na nas starejših igralcih bo, da izkušnje prenašamo na mlajše soigralce in da se v tem kratkem času povežemo v celoto. Mlajšim zagotovo ne bo lahko, a je obenem to zanje izjemna priložnost. Na njih je, da jo izkoristijo ter dokažejo, da so sposobni v bližnji prihodnosti postati nosilci naše reprezentance," pred srečanjem s Turki, ki so po treh tekmah z nič točkami prikovani na dno lestvice, pravi slovenski kapetan Jure Dolenec.

Kako na EP?

Slovenci v kvalifikacijski skupini 5 s petimi točkami zasedajo prvo mesto. Na dosedanjih tekmah so premagali Poljake, proti Nizozemcem pa iztržili zmago in neodločen izid. Prav slednji so z enakim točkovnim izkupičkom, a odigrano tekmo več, drugi, tretji so Poljaki, ki so na štirih tekmah zbrali štiri točke, Turki so po treh obračunih še brez točke.

Na prvenstvo stare celine, ki ga bosta med 14. in 30. januarjem gostili Madžarska in Slovaška, bosta neposredno napredovali najboljši reprezentanci skupine, ob tem pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

Kvalifikacije za EP 2022, tretji cikel Torek, 27. april

18.00 Turčija – Slovenija