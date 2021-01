V živo: Slovenci pritisnili na plin

Slovenska rokometna reprezentanca pravkar v predmestju Amsterdama v Almereju igra svojo uvodno kvalifikacijsko tekmo za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem leta 2022. Uvodni novembrski tekmi proti Poljski in Turčiji sta bili namreč odpovedani zaradi okužb z novim koronavirusom v slovenskem in poljskem taboru.

Kvalifikacije za EP 2022



3. krog:

Skupina 5: Sreda, 6. januar:

Nizozemska : Slovenija 19:29* (15:14) *Tekma se je začela ob 18.15

Slovenski rokometaši so dobro odprli srečanje, po dveh golih kapetana Jureta Dolenca so povedli z 2:0, a so Nizozemci hitro odgovorili in v sedmi minuti povedli s 3:2. Ekipi sta se nato izmenjavali v vodstvu, kar štiri od petih uvodnih zadetkov Slovenije je dosegel Dolenec. V nadaljevanju je sledila raztresena igra Slovencev s številnimi napakami, kar so Nizozemci znali izkoristiti v 16. minuti so prvič na tekmi povedli s štirimi goli naskoka. Selektor Ljubomir Vranješ je nato nekoliko premešal slovensko postavo, ki je v 26. minuti ujela priključek (12:12), a je znova sledilo nekaj nepotrebnih napak, na odmor pa so se z zadetkom prednosti podali Nizozemci (15:14). V prvih 30 minutah je bil s petimi zadetki najučinkovitejši Dolenec, štiri zadetke je prispeval Blaž Janc, z nekaj odličnimi obrambami pa je Slovenijo nad gladino držal Klemen Ferlin.

Na Nizozemsko brez Kodrina, Kastelica in Zarabca

V slovenskem taboru so si sicer tik pred odhodom oddahnili. Na zadnjem testiranju so vsi člani reprezentance prejeli negativne rezultate testov na novi koronavirus, med njimi tudi srednji zunanji igralec Miha Zarabec, ki se je lažje poškodoval na nedavnem zaključnem turnirju evropske lige prvakov za sezono 2019/20 v Kölnu in se je soigralcem v Laškem pridružil z nekajdnevno zamudo, ter pomočnik selektorja Uroš Zorman.

Slovenci so se pretekle dni pripravljali v Laškem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V deželo tulipanov poleg Zarabca, ki bo po posebnem programu vadil v Laškem, nista odpotovala tudi krilni igralec Tilen Kodrin in vratar Urh Kastelic. Drugi slovensko-nizozemski obračun bo v nedeljo, 10. januarja, v celjskem Zlatorogu.

Slovenija in Nizozemska sta v letu 2019 igrali tri tekme. Slovenija je v kvalifikacijah za nastop na EP 2020 v Almereju slavila s 27:26, v Celju pa s 30:23. Na pripravljalni tekmi v Ormožu sta se ekipi razšli z neodločenim izidom 29:29.

Za izbrance švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa bosta obračuna proti Nizozemcem zadnja preizkusa znanja pred odhodom na svetovno prvenstvo med 13. in 31. januarjem v Egiptu. Slovenija se bo v deželi faraonov v skupinskem delu najprej pomerila z Južno Korejo, Rusijo in Belorusijo.