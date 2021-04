Slovenke v boj za svetovno prvenstvo

Slovenke si želijo tretje zaporedne in skupno šeste uvrstitve na svetovno prvenstvo. Leta 1997 so rokometašice izpod Alp na zanje premiernem mundialu osvojile 18. mesto. Del slednjega so bile še v letih 2001 (Italija, 9. mesto), 2003 (Hrvaška, 8. mesto), 2005 (Rusija, 14. mesto), 2017 (Nemčija, 14. mesto) in 2019 (Japonska, 19. mesto). V zadnjih letih se je slovenka ženska izbrana vrsta redno uvršča na sklepne turnirje. Nastop v Španiji bi bil tretji zaporedni.

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, prva tekma:



Sobota, 17. april:

17.30 Slovenija - Islandija