Kriza vse večja: peta zaporedna ničla Kopra

Pokal EHF, 4. krog

Rokometaši Kopra 2013 so v 4. krogu evropskega pokala EHF v gosteh izgubili s hrvaško ekipo Nexe Našice s 24:29 (12:15). To je bila že peta zaporedna ničla Primorcev v vseh tekmovanjih.

Koprska zasedba je doživela tretji poraz v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Po uvodni zmagi nad finskim Cocksom je najprej na domačem igrišču izgubila proti nemškemu Göppingenu, nato pa dvakrat zaporedoma s hrvaškim Nexejem. Prejšnji teden je v Bonifiki klonila s 27:31, danes v Našicah pa s 24:29 in zapravila vse možnosti za preboj v četrtfinale.

Izbranci slovenskega selektorja in trenerja Kopra Veselina Vujovića so bili večji del prvega polčasu povsem enakovredni gostiteljem, ki so v nadaljevanju izkoristili prednost domačega igrišča in vseskozi držali goste na varni razdalji, po vodstvu domačih rokometašev s 26:20 v 56. minuti pa je bilo docela jasno, da bosta točki ostali v Našicah.

V koprski ekipi sta bila najbolj učinkovita Adam Bratkovič s šestimi in Janez Guček s štirimi goli, v hrvaški zasedbi pa sta blestela slovenska rokometaša Saša Barišić-Jaman z osmimi in Patrik Leban s šestimi zadetki. Aljaž Lavrič se ni vpisal med strelce, Matjaža Brumna pa ni bilo v kadru hrvaških podprvakov.

Koprska zasedba bo v prihodnjem krogu v soboto, 24. marca, gostila finski Cocks.