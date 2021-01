Krimovke željne maščevanja

Na srečanju v Franciji so ritem ves čas narekovale gostiteljice in na koncu tudi slavile zmago s 33:27 (19:11). V prvem delu srečanja slovenske rokometašice niso našle odgovora na igro Francozinj, še posebej neustavljiva je bila slovenska reprezentantka Tjaša Stanko. V drugem polčasu so izbranke trenerja Uroša Bregarja popravile vtis iz prvega dela, vendar tudi to ni bilo dovolj za točke na tem srečanju.

Najboljša strelka srečanja je bila predstavnica Metza Tjaša Stanko, ki je dosegla osem zadetkov, pri krimovkah pa sta bili najbolj razpoloženi Matea Pletikosić in Oceane Sercien Ugolin, obe s po šestimi zadetki. V francoskih vrstah je izstopala tudi vratarka Hatadou Sako, ki je zbrala 12 obramb.

Barve Metza brani Tjaša Stanko. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Slog francoske ekipe mi je všeč, saj igrajo zelo agresivno v obrambi, z odprto postavitvijo 6:0. Na prvi tekmi nam je ravno ta njihova obramba povzročala največ težav, vendar sem prepričan, da bomo na domačem terenu bolj iznajdljivi v napadu. V obrambi bomo morali zaigrati hitreje in agresivneje, saj imajo zelo napadalno usmerjeno zunanjo linijo. Od svoje ekipe pričakujem napadalno igro vseh 60 minut srečanja in da bomo odigrali še bolj hrabro kot na nedeljski tekmi," je pred tekmo dejal Bregar.

Na srečanju z Metzom za Krim Mercator ne bo nastopila Hana Vučko, ki se je odločila, da konča svojo igralsko kariero in se posveti študiju. Hana je v vrstah Krima postala večkratna državna prvakinja v mlajših starostnih kategorijah in pri članicah, poleg tega je bila del slovenske rokometne reprezentance v vseh mlajših starostnih kategorijah in v članskih vrstah.

Preberite še: