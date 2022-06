Slovo enega od največjih

Kiril Lazarov je v svoji karieri osvojil kar 56 lovorik, od tega se lahko pohvali z osvojeno ligo prvakov v dresu Barcelone, nosil pa je tudi dres Boreca iz Velesa, Pelistera, Zagreba, Veszprema, Atletico Madrida, Ciudad Reala in Nantesa. Kot prvi je v ligi prvakov presegel mejo tisoč doseženih golov, v dresu Severne Makedonije pa je na 236 tekmah zabil kar 1.727 golov. Za Islandcem Guðjónem Valurjem Sigurðssonom in Madžarom Peterom Kovacsem je tretji najboljši reprezentančni strelec vseh časov. V ligi prvakov je igral kar 20 sezon, edino, kar mu manjka v njegovi zbirki, pa je medalja s Severno Makedonijo z velikih tekmovanj.

"Moja dolga in leta trajajoča dogodivščina je prišla h koncu. To odločitev sem sprejel s težkim srcem, a je bila pričakovana. Težko je bilo zato, ker obožujem to, kar počnem. Še vedno čutim strast in navdušenje. A pri mojih letih ni lahko igrati na visoki ravni v klubu z velikimi ambicijami in pričakovanji. Ko počneš nekaj, kar imaš rad, lahko premikaš meje. Odhajam z visoko dvignjeno glavo, ponosen sem na vse dosežke. Konec moje igralske poti pa je le kratek odmik od rokometa. Moj novi izziv bo trenerstvo in tudi tukaj bo moje vodilo ostalo enako – vedno zmagati," je med drugim na novinarski konferenci ob slovesu dejal Lazarov, ki bo kot selektor Severno Makedonijo prihodnje leto popeljal na svetovno prvenstvo. Na čelu reprezentance je sicer že od leta 2021, ob tem pa je do zdaj imel tudi vlogo igralca.

Preberite še: