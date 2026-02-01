Kdo bo evropski prvak?

Na evropskem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem bosta danes v Herningu na sporedu odločilni rokometni tekmi. Ob 18. uri se bodo za zlato odličje pomerili Danci in Nemci, tekma za kolajno bronastega leska med Hrvati in Islandci pa se bo pričela ob 15.15.

Oba finalista bosta danes naskakovala tretjo zlato kolajno na celinskih tekmovanjih. Danci so slavili na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012, Nemci pa v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016.

Nemčija je bila na petkovem polfinalnem obračunu boljša od Hrvaške, Danska od Islandije, na obeh tekmah pa je bil izid 31:28.

Na evropskem prvenstvu je nastopila tudi Slovenija in zasedla osmo mesto. V skupinskem delu v Oslu je bila boljša od Črne gore, Švice in Ferskih otokov, v glavnem delu tekmovanja v Malmöju pa je premagala Madžarsko ter klonila proti Švedski, Hrvaški in Islandiji.

EP v rokometu 2026, finale in tekma za bron

Nedelja, 1. februar:

