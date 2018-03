Kapetanka Miša Marinček ostaja v Krimu

Rokometna vratarka Miša Marinček bo tudi v prihodnji sezoni branila barve Krima Mercatorja, so sporočili iz ljubljanskega kluba. "Najboljša strelka med vratarkami bo tako še naprej zadnja ovira v trdni obrambi ekipe, ki v naslednji evropski sezoni želi narediti še korak višje," so zapisali.

Marinčkova za Krim igra že osmo rokometno sezono. Bodoča magistrica manedžmenta znanja in diplomirana ekonomistka je v dresu članske reprezentance nastopila že s 16 leti, pred zadnjim svetovnim prvenstvom v Nemčiji pa je po več kot 100 nastopih sklenila reprezentančno pot in svoje mesto prepustila soigralki Amri Pandžić.

"V zadnjih sezonah smo zelo napredovali, kot ekipa rastemo"

"V klubu sem že osem let, zato vem, da je Krim moj klub, kjer smo skupaj doživljali vzpone in padce. V zadnjih sezonah smo zelo napredovali, kot ekipa rastemo. V klubu so izrazili željo za podaljšanje pogodbe in moja odločitev ni bila težka. Skupaj imamo visoke ambicije in prepričana sem, da bomo v naslednji sezoni, z vrnitvijo poškodovanih igralk in novimi okrepitvami, znova trd zalogaj za vse ekipe iz Evrope," je povedala Marinčkova, ki je tudi kapetanka ekipe.

"Z njo nam bo lažje doseči zastavljene cilje"

"V klubu smo izjemno veseli, da smo se z našo kapetanko dogovorili o nadaljnjem sodelovanju. Gre za izkušeno rokometašico, ki že dolga leta brani barve kluba ter je s svojo osredotočenostjo in profesionalnim pristopom prava vodja naše mlade ekipe. Vsekakor nam bo z njo lažje doseči zastavljene cilje, še posebej na evropski ravni, kjer si želimo znova narediti korak višje. V klubu se še kako zavedamo, da je njen doprinos tako na igrišču on njem neprecenljiv," je podaljšanje pogodbe z Marinčkovo komentirala Deja Doler Ivanović, članica IO Krima Mercatorja.

Krim se je za naslednjo sezono okrepil z Makedonko Saro Ristovsko ter Angolkama Azenaide Danilo Jose Carlos in Magdo Alfredo Cazanga.