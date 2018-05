Gorenje pozdravilo veliko rokometno okrepitev

David Miklavčič

V Velenju bo kariero nadaljeval 35-letni David Miklavčič, ki ima na nastope v dresu Gorenja prijetne spomine, saj je dvakrat postal tudi slovenski prvak. Izkušeni slovenski reprezentant je kariero začel v grosupeljskem klubu, nato je šest let igral za Trebnje, leta 2010 pa se je preselil v Velenje. Ko je zapustil ose, se je prvič podal v tujino (Dinamo Minsk iz Belorusije), se vrnil v domovino in sklenil sodelovanje s Celjem, nato pa se je dokazoval še pri francoskem Tremblayu in hrvaškem prvaku Zagrebu.

Trudil se bo po najboljših močeh

Z osami je sklenil dveletno pogodbo. Foto: RK Gorenje Lani si je med poletjem v Zagrebu huje poškodoval levo ramo, zaradi poškodbe pa ni mogel pomagati niti Sloveniji na letošnjem evropskem prvenstvu na Hrvaškem. S slovensko reprezentanco je lani dosegel največji uspeh, ko je na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojil tretje mesto.

"Vesel sem, da se vračam v Velenje, v okolje, v katerem sem se vedno dobro počutil. Nestrpno že pričakujem dan, ko bom lahko videl, kateri navijači so ostali na tribunah Rdeče dvorane še izpred let, ko sem v njej že igral. Kolikor mi je v zadnjem času uspelo spremljati tekme Gorenja Velenja prek malih zaslonov, sem jih videl kar nekaj. Komaj čakam, da se znova pozdravimo, družimo in obujamo spomine. Na športnem področju upam, da bomo klub znova dvignili na pravo raven. Morali bomo odpraviti nihanja med dobrimi in slabimi igrami. Ekipa bo precej mlada, zaradi česar posebnega rezultatskega pritiska na njej ne bo. A četudi velenjski klub tega ne pove na glas, se bo, kot vedno, skušal vmešati v boje za najvišja mesta. Toda pustimo času čas, počakajmo do dokončne sestave ekipe in prvih tekem, potem bomo lažje kaj napovedali. Trenutno lahko zagotovim le, da se bom trudil po najboljših močeh, da izboljšamo rezultate," je po sklenitvi dogovora z osami povedal 35-letni reprezentant.

V roke si je segel s športnim direktorjem Gorenja Janezom Gamsom. Foto: RK Gorenje

Miklavčič je tretji nekdanji rokometaš Gorenja, ki se je vrnil v slovensko prestolnici lignita. Pred njim sta sodelovanje z osami sklenila še vratar Emir Taletović in levi zunanji igralec Vid Levc. Velenjčanom se bo v prihodnji sezoni pridružil tudi novopečeni slovenski reprezentant Aleks Kavčič.

V Velenju bo zaigral tudi nosilec bronaste medalje s svetovnega prvenstva v Franciji (2017). Foto: Vid Ponikvar