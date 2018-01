Ko te ima, da bi nekomu zavil vrat, a moraš ostati miren #foto

Gašper Marguč

Kar te ne ubije, te okrepi, pravijo in to drži tudi za naše hrabre rokometaše, ki so se po dveh udarcih, še posebej je bolel tisti proti Nemčiji, pobrali in se po zmagi nad Črno goro (28:19) v velikem slogu uvrstili v drugi del evropskega prvenstva na Hrvaškem.

V sredo so se Slovenci na neposrednem dvoboju s Črno goro udarili za napredovanje. Če je bil prvi polčas še napet in izenačen, so se v drugem slovenski fantje razleteli in dokazali, da lahko na tem prvenstvu še veliko pokažejo.

"Ko začnemo teči po igrišču in igrati obrambo, ki nas krasi, je vse lažje. Dosegli smo vrsto lahkih zadetkov in na koncu zasluženo visoko zmagali," poudarja Gašper Marguč, ki je bil proti Črni gori s šestimi zadetki najboljši strelec tekme.

"Bili smo prva žrtev videoanalize"

Po šoku proti Nemčiji so se Slovenci pobrali in pokazali svojo moč. Foto: Žiga Zupan/Sportida Član madžarskega velikana, katerega barve brani že vse od leta 2014, pravi, da se je bilo v zadnjih dneh težko osredotočiti na tekmo, saj vsi vemo, koliko se je pisalo o sodniški kraji proti Nemčiji. "Vsi vemo, kaj je bila glavna tema v zadnjih dveh dneh. Odigrali smo eno boljših tekem v zadnjem času, skoraj popolno, nato pa to. Seveda te ima, da bi nekomu zavil vrat, a ostati moraš miren in se osredotočiti le na delo na igrišču. Mislim, da nam je to dobro uspelo," se dogodkov po tekmi z Nemčijo spominja nekdanji član Celja Pivovarne Laško.

"Bili smo prva žrtev videoanalize, a težko karkoli dodam. Treba je pozabiti vse skupaj in gledati naprej," se je proti Varaždinu že obrnil Marguč. Slovenijo za začetek drugega dela čaka olimpijski prvak Danska.

Fotogalerija Žige Zupana/Sportida:

1 / 84 2 / 84 3 / 84 4 / 84 5 / 84 6 / 84 7 / 84 8 / 84 9 / 84 10 / 84 11 / 84 12 / 84 13 / 84 14 / 84 15 / 84 16 / 84 17 / 84 18 / 84 19 / 84 20 / 84 21 / 84 22 / 84 23 / 84 24 / 84 25 / 84 26 / 84 27 / 84 28 / 84 29 / 84 30 / 84 31 / 84 32 / 84 33 / 84 34 / 84 35 / 84 36 / 84 37 / 84 38 / 84 39 / 84 40 / 84 41 / 84 42 / 84 43 / 84 44 / 84 45 / 84 46 / 84 47 / 84 48 / 84 49 / 84 50 / 84 51 / 84 52 / 84 53 / 84 54 / 84 55 / 84 56 / 84 57 / 84 58 / 84 59 / 84 60 / 84 61 / 84 62 / 84 63 / 84 64 / 84 65 / 84 66 / 84 67 / 84 68 / 84 69 / 84 70 / 84 71 / 84 72 / 84 73 / 84 74 / 84 75 / 84 76 / 84 77 / 84 78 / 84 79 / 84 80 / 84 81 / 84 82 / 84 83 / 84 84 / 84

"Vse imamo v svojih rokah"

"Vse je še odprto. Čeprav imamo le eno točko, imamo vse v svojih rokah, in to je najpomembnejše. Ne bom rekel, da bo lahko, treba se bo hudičevo potruditi, da nam uspe uresničiti sanje, ki so pa vedno najvišje. Če bo mogoče, želimo tudi do konca. Treba bo ostati miren in iti tekmo za tekmo. Najprej Danska, potem Španija in nato še Češka, ki je prvo presenečenje tega prvenstva," opozarja 27-letno desno krilo.

Slovence v Varaždinu čakajo Danska, Španija in Češka. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Hvala navijačem"

Upa in verjame, da bodo tudi v drugem delu imeli tako podporo kot v Zagrebu. "Navijači nam dajejo dodatno moč. Potihoma smo upali, da bo tako, in navijači so spet pokazali, kako radi imajo rokomet. Hvala vsem navijačem, da nas podpirajo v tako velikem številu. Vedno, ko se poje himna, imam kurjo polt. Verjamem, da bodo Slovenci prišli tudi v Varaždin," je sklenil odlični Marguč.

Se bo Slovenija uvrstila v polfinale EP na Hrvaškem? Da. 89,80% +

Ne. 10,20% +

Z navijanjem za rokometaše lahko osvojite tudi Samsung Galaxy S8 - na www.telekom.si/zanase.