Rokometaši Slovenj Gradca na nedeljsko povratno evropsko tekmo z zaostankom

Rokometaši Slovenj Gradca so na današnji prvi tekmi uvodnega kroga evropskega pokala izgubili proti izraelski ekipi Maccabi Rishon Lezion s 27:31 (12:14). Obe mednarodni slovensko-izraelski tekmi bosta v Slovenj Gradcu, povratna se bo v nedeljo, 18. septembra, pričela ob 19. uri.

Koroška zasedba ni unovčila domačega terena, na prvi tekmi je morala priznati premoč nekdanjemu udeležencu evropske lige prvakov iz Izraela, popravni izpit pa jo na istem prizorišču čaka že čez 24 ur.

Do 18. minute je bila tekma povsem enakovredna, nato pa so Izraelci v naslednjih treh minutah naredili delni izid 3:0 in povedli z 10:7, v 24. minuti pa prvič na dvoboju za štiri gole (13:9).

V nadaljevanju so se izbranci Ivana Vajdla trudili po svojih najboljših močeh, nekajkrat so povsem zadihali za ovratnik tekmecem iz predmestja Tel Aviva, v celoti pa jih niso ogrozili.

Največ preglavic sta jima povzročala Pavel Atman in Yermiyahu Avihu Amiel Sidi. Prvi jim je zabil osem, drugi pa sedem golov.

V koroški zasedbi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Uroš Štumpfl s sedmimi in Žan Šol s šestimi goli.