Visok poraz Velenjčanov, napredovanja v Evropi ne bo

Rokometaši velenjskega Gorenja so na tekmi petega kroga evropske lige (skupina A) v gosteh izgubili z danskim GOG Gudmejem z 21:31 (11:16), s katerim so na začetku sezone v domači dvorani igrali neodločeno.

Velenjčani so v petem krogu doživeli četrti poraz v evropski ligi in z le eno točko ostajajo zadnji v skupini. Zdaj nimajo več niti teoretičnih možnosti, da bi se še prebili na drugo mesto, tako da bodo po zadnji tekmi v skupini tekmovanje tudi končali.

Edino točko doslej so Velenjčani dobili prav na prvem obračunu z Danci oktobra v domači Rdeči dvorani, izid je bil takrat 35:35. Tokrat so bili rokometaši Gorenja precej oddaljeni od takšnega scenarija. V prvi polovici prvega polčasa so zaostajali za gol ali pa je bil izid izenačen. Nazadnje so bili tako blizu pri 3:4, potem pa so domači prednost najprej povečali na tri, pa na štiri gole, pred polčasom je bila razlika že pet zadetkov.

Tudi v nadaljevanju Velenjčani niso našli prave rešitve. Čeprav je vratar Matevž Skok svoje delo opravil zelo dobro, pa je bilo pri slovenski ekipi preveč napak pred vrati tekmecev. Vse to se je poznalo na semaforju. Sprva je Velenjčanom še uspelo ustaviti nalet domačih, saj so razliko v 48. minuti spravili celo le na -2 (21:23). A ta gol Jerneja Drobeža je bil celo zadnji velenjski na tekmi, vajeti so spet prevzeli domači in hitro pobegnili na razliko iz prvega dela. Ob koncu pa so ob razglašenih tekmecih poskrbeli za največjo prednost, dvoboj se je končal s +10. Pri gostih se je najbolj izkazal Skok z 18 obrambami, največ golov, sedem, pa je dosegel Tilen Sokolič.

Zadnja evropska tekma Velenjčane čaka 26. novembra, ko bodo gostili špansko zasedbo Ademar Leon.

Evropska liga, 5. krog:

Torek, 19. november: