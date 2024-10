Velenjski rokometaši doživeli tretji poraz v evropski ligi

Rokometaši velenjskega Gorenja so v četrtem krogu skupinskega dela evropske lige v gosteh izgubili proti švicarskemu Kriensu iz Luzerna s 25:30 (15:12). Velenjska ekipa se bo v naslednjem krogu (19. novembra) na Danskem pomerila z Gudmejem.

Velenjčani so doživeli tretji poraz v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Po uvodnem remiju proti Gudmeju so najprej klonili proti španskemu Ademarju v Leonu, na zadnjih dveh dvobojih pa so bili od slovenskih prvakov obakrat boljši še rokometaši iz Luzerna.

Tekma Ademar Leon - Gudme se bo drevi pričela ob 20.45. Po nepolnem četrtem krogu je v vodstvu Kriens s šestimi točkami, Gudme je zbral pet, Ademar dve, Gorenje pa eno točko. V glavni del tekmovanja bosta napredovali najboljši dve ekipi, tretje- in četrtouvrščena pa bosta izpadli.

Igralci iz Šaleške doline so že v 13. minuti zaostali za štiri gole (4:8). Nato so v naslednjih treh minutah naredili delni izid 3:0 in se ekipi iz Luzerna, kjer je pomočnik trenerja nekdanji slovenski reprezentančni vratar Gorazd Škof, športni direktor pa Nik Tominec, sin nekdanjega slovenskega selektorja Matjaža, približali na gol zaostanka (7:8).

A domača ekipa je odgovorila z enako mero, kmalu je gostujoči ušla na +4 (11:7), polčas pa končala z vodstvom 15:12.

Velenjska ekipa v drugem polčasu ni bila konkurenčna Kriensu. V 45. minuti je zaostala za deset golov (15:25), po tretjem porazu pa ostala tudi brez možnosti za napredovanje v glavni del tekmovanja.

V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Enej Slatinek-Jovičič s petimi goli.

Evropska liga, 4. krog:

Torek, 29. oktober: