Velenjčani na novi evropski preizkušnji

Kriens-Luzern je v uvodnih dveh krogih zbral dve točki in je trenutno na drugem mestu v skupini A, v kateri s tremi točkami vodi GOG Gudme, na tretjem mestu je prav tako z dvema točkama Ademar Leon. Na četrtem mestu v skupini je trenutno z eno osvojeno točko Gorenje. "Imamo nekaj težav z zdravjem ekipe, ampak vseeno sem prepričan, da smo se pripravili po najboljših močeh, kolikor se v tem trenutku lahko. Njihova ekipa je zelo kakovostna. Igrajo hiter rokomet, poln dinamike s ključnim igralcem na položaju krožnega napadalca. Čaka nas trda tekma, polna teka in kontakta, a verjamem, da lahko dosežemo dober rezultat," je pred srečanjem dejal trener Gorenja Zoran Jovičić.

Športni direktor švicarskega moštva je sicer Nik Tominec, ki je nekaj sezon odigral tudi v Mariboru in Kopru, preden je odšel in večino svoje kariere preživel v Švici. Poleg njega je tu Gorazd Škof, ki je trener vratarjev, a ne le to, občasno tudi še vskoči med vratnici, če pride do kakšne poškodbe.

Evropska liga, 3. krog:

Torek, 22. oktober: