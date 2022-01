Slovenci odločno v boj zmago in napredovanje

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem v prvih dveh krogih vpisala zmago proti Severni Makedoniji in poraz proti Danski. Danes jo ob 18.00 v Debrecenu čaka še obračun s Črno goro, cilj za napredovanje pa je jasen – zmaga.

Po dveh odigranih tekmah v skupini A vodi Danska s štirimi točkami, Slovenija in Črna gora jih imata po dve, Severna Makedonija pa je brez njih.

Navijači slovenske reprezentance upajo na ponovitev zadnjega obračuna Slovenije in Črne gore na evropskih prvenstvih, ko je slovenska četa slavila zmago z devetimi zadetki razlike.

Na prvenstvu, ki ga gostita Slovaška in Madžarka, nastopa 24 reprezentanc, ki so razvrščene v šest skupin po štiri. Slovenska reprezentanca se s tekmeci v skupini A meri v Debrecenu. V drugi del, ki bo potekal v Budimpešti, bosta iz skupine napredovali najboljši dve izbrani vrsti, ki se bosta nato križali z najboljšima dvema iz skupine B (Portugalska, Madžarska, Islandija in Nizozemska) ter skupine C (Hrvaška, Srbija, Francija in Ukrajina).

V polfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz obeh skupin drugega dela.