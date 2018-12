Nizozemkam bron, komu pa veliki finale?

Današnja finalna tekma med Rusijo in Francijo bo zadnje dejanje letošnjega ženskega rokometnega evropskega prvenstva v Franciji. Rusko-francoski obračun za zlato kolajno se bo v pariški dvorani Bercy pričel ob 17.30. Bronasto odličje so osvojile Nizozemke.

Rusinje in Francozinje bodo danes naskakovale prvo zmago na evropskih prvenstvih. Izbranke ruskega selektorja Jevgenija Trefilova so bile na dosedanjih evropskih prvenstvih najbližje končni zmagi na Švedskem 2006, ko so v velikem finalu izgubile proti Norvežankam, Francozinje, ki so slavile na lanskem svetovnem prvenstvu v Nemčiji, pa bodo prvič nastopile v velikem finalu. Pred tem so na zaključnih turnirjih na Danskem 2002 ter na Švedskem 2006 in 2016 osvojile odličja bronastega leska.

Rusinje in Francozinje so se že pomerile na letošnjem evropskem prvenstvu. V skupinskem delu v Nancyju so gostiteljice klonile s 23:26, večina rokometnih poznavalcev pa je prepričana, da bodo na današnjem dvoboju zmagale iz tekme v tekmo vse boljše izbranke francoskega selektorja Olivierja Krumbholza.

Četrto odličje za Nizozemke

Nizozemke so se v prvi polovici tekme dobesedno poigrale s svojimi tekmicami z Balkana - pri njih je manjkala udarna igralka Cristina Neagu, ki se je poškodovala na zadnji tekmi drugega dela proti Madžarkam v Nancyju - in jih zasenčile v vseh prvinah rokometne igre. Igralke iz dežele tulipanov so ob polčasu vodile s 15:8 in jasno je bilo, da jim zmaga ne more uiti, čeravno so se jim Romunke v 52. minuti približale na vsega tri gole (18:21).

4⃣ goals for Estavana Polman as the Netherlands have built a 15:8 lead over Romania in the 1st half. 🔥@nedteamhandbal #ehfeuro2018 #ROUNED #handballissime pic.twitter.com/PsHkrdRsyi — EHF EURO (@EHFEURO) December 16, 2018

Nizozemska je osvojila drugo kolajno na evropskih prvenstvih, pred dvema letoma jo je na Švedskem v velikem finalu premagala Norveška. Na velikih turnirjih je osvojila četrto odličje, na svetovnem prvenstvu na Danskem 2015 je osvojila srebrno, dve leti kasneje v Nemčiji pa bronasto kolajno.

Na današnjem malem finalu je bila pri Nizozemkah najbolj učinkovita Estavana Polman s sedmimi, pri Romunkah pa Valentina Neli Ardean-Elisei s šestimi goli.

Finale:

17.30 Rusija - Francija



Tekma za 3. mesto:

Romunija : Nizozemska 20:24 (8:15)