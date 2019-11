Velenjčani v Skopju lovijo skupinski del pokala EHF

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaše Gorenja iz Velenja danes v Skopju čaka povratna tekma 3. kroga kvalifikacij pokala EHF. V domači dvorani so si minulo soboto priigrali lepo prednost petih zadetkov (24:19), na zmago pa računajo tudi v gosteh. V skupinski del Pokala EHF se bo prebila ekipa, ki bo imela v skupnem seštevku obeh tekem (doma in v gosteh) boljšo razliko med danimi in prejetimi zadetki. Tekmovanje v skupinskem delu se bo pričelo februarja prihodnje leto.