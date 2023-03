Edina "preživela" slovenska ekipa na mednarodni sceni napoveduje srčno igro

Izbranci primorskega strokovnjaka na klopi Velenja Zorana Jovičića so v generalki za sobotni dvoboj sredi tedna doživeli boleč poraz proti Celju Pivovarni Laško v četrtfinalu slovenskega pokala. Edina "preživela" slovenska moška ekipa na mednarodni sceni v tej sezoni napoveduje srčno igro proti trenutno vodilni zasedbi v srbski ligi, kjer igra tudi nekdanji veliki up slovenskega rokometa Gregor Ocvirk.

"Ekipa Vojvodine je dobra in izkušena, v svojih vrstah ima številne dobre strelce. Goji hitro igro s številnimi (pol)protinapadi, zato bomo morali biti zbrani od prve minute in pokazati svojo najboljšo igro. Pričakujem, da bo tekma težka in trda. Mi bomo dali svoj maksimum, na koncu bomo videli, kaj nam bo to prineslo," je za klubsko spletno stran pred tekmo dejal Jernej Drobež.

"Po sredinem porazu v Celju smo morali hitro 'zbistriti glave' in se pripraviti na evropsko tekmo. Pričakujemo zelo zahtevno tekmo v Novem Sadu. Naša naloga je, da se dobro pripravimo in misli umerimo samo v izjemno pomembni mednarodni tekmi konec tega in prihodnjega tedna," je dodal Timotej Grmšek.

Velenjska zasedba je na poti do četrtfinala izločila avstrijski Bregenz, srbski Partizan iz Beograda in ciprsko Famagusto, Vojvodina pa italijanski Brixen, avstrijski Krems in norveški Arendal.

