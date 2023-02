Gorenje Velenje za polfinale evropskega pokala proti Vojvodini

Rokometaši Gorenja iz Velenja se bodo v četrtfinalu evropskega pokala pomerili z Vojvodino iz Novega Sada, je določil žreb na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF). Ekipa Vojvodine je na poti do četrtfinala premagala italijanski Brixen, avstrijski Krems in norveški Arendal.

"Po njihovih rezultatih v evropskem pokalu se zavedamo, da gre za vrhunsko ekipo, eno boljših v tem tekmovanju. Tako kot na vse ekipe se bomo tudi nanje dobro pripravili in jih analizirali. V obe tekmi bomo vstopili z željo po napredovanju v polfinale," je po žrebu dejal član Gorenja Domen Tajnik.

Tekmi četrtfinala bosta na sporedu predvidoma 18. in 25. marca. Prvo tekmo bodo varovanci trenerja Zorana Jovičića odigrali v Srbiji.

Zmagovalec četrtfinala se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz obračuna med švedskim Alingsasom in češko Prago. Polfinalni tekmi bosta na sporedu sredi aprila.

Velenjčani so evropsko sezono sicer začeli v drugem krogu tega tekmovanja, ko so izločili avstrijski Bregenz. Na poti do osmine finale jim je v tretjem krogu nasproti stala ekipa Partizana. Ose so se kljub porazu v Beogradu veselile napredovanja v osmino finala, kjer so se pomerile s ciprsko Famagusto in jo premagale na obeh tekmah.

Velenjske ose so sicer edini slovenski klub med osmimi najboljšimi po kakovosti tretjega evropskega tekmovanja pod okriljem EHF. Riko Ribnica je v osmini finala izpadla proti norveški zasedbi Runar Sandefjord.