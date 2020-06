Državno prvenstvo v rokometu se bo pričelo 5. septembra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) so danes opravili žreb lige NLB v sezoni 2020/21. Elitno ligaško moško tekmovanje se bo začelo 5. septembra, končalo pa 29. maja prihodnje leto. Naslov državnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, nova člana elitne lige sta Slovan in Ljubljana, v minuli sezoni najboljši ekipi v 1. B SRL.

V ligi NLB bodo nastopili tudi Riko Ribnica, Trimo Trebnje, Gorenje Velenje, Dobova, Jeruzalem Ormož, Krka, Koper, Slovenj Gradec, Urbanscape Loka, Maribor Branik in Butan plin Izola.

Sezona 2020/21 bo v primerjavi z minulimi leti nekoliko spremenjena. V njej bo nastopilo 14 namesto dosedanjih 12 ekip in bo potekala po dvokrožnem sistemu. V novi sezoni po rednem delu ne bo končnice, razlogi za to pa so večje število klubov, obsežni reprezentančni program moške izbrane vrste ter še vedno negotovost zaradi novega koronavirusa.

Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa bodo imeli v novi sezoni številne obveznosti. Med 13. in 31. januarjem prihodnje leto bodo nastopili na svetovnem prvenstvu v Egiptu, med 12. in 14. marcem pa jih v Berlinu čakajo kvalifikacije za eno leto prestavljene poletne olimpijske igre v Tokiu. V nemški prestolnici se bodo pomerili z Nemci, Švedi in Alžirci.

Ob tem bodo novembra letos začeli kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022. Četrtouvrščena izbrana vrsta z letošnjega turnirja na Švedskem, Norveškem in v Avstriji se bo v okviru skupine 5 pomerila z Nizozemsko, Poljsko in Turčijo.

Pari uvodnega kroga lige NLB so Trimo Trebnje - Koper, Jeruzalem Ormož - Dobova, Riko Ribnica - Urbanscape Loka, Krka - Slovenj Gradec, Celje Pivovarna Laško - LL Grosist SLovan, Gorenje Velenje - Ljubljana in Butan plin Izola.