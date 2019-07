Državni in pokalni zmagovalci začeli z misijo nova sezona

Najbolj ambiciozne slovenske rokometne ekipe so že začele priprave na novo sezono, med njimi tudi oba moška kluba, ki sta zaznamovala minulo sezono - državni prvak Celje Pivovarna Laško in pokalni zmagovalec Gorenje Velenje.

Celjsko zasedbo so po koncu sezone zapustili Branko Vujović, Jan Jurečič, Jaka Malus, Rok Ovniček, Aljaž Panjtar, William Accambray, Igor Anić in Kristian Bećiri. V mesto grofov so prišli številni novi igralci, ljubiteljem rokometa pa so zagotovo najbolj znani Vid Poteko, Jan Grebenc in Patrik Leban.

V strokovnem delu bosta prvemu trenerju Tomažu Ocvirku pomagala Klemen Luzar in Luka Žvižej. "Čeprav je ta uvod po navadi namenjen nabiranju kondicije, bomo mi že od samega začetka vpeljevali tudi rokomet in taktiko. Ekipa se je namreč močno spremenila, zato bo uigravanje zelo pomembno, po drugi strani pa so se fantje držali programa in prišli na zbor zelo dobro pripravljeni. Uigravanju bo namenjenih tudi kar nekaj prijateljskih tekem, z vrhuncem verjetno v domačem Zlatorogu, ko bomo 17. avgusta igrali z Veszpremom, za to prijateljsko srečanje pa kot slišim velja kar nekaj zanimanja. A mi moramo biti pripravljeni na konec avgusta, oziroma začetek septembra, ko se začno uradna tekmovanja, ki jih moramo pričakati pripravljeni," je ob začetku priprav povedal Ocvirk.

Trener Ocvirk bo lahko računal tudi na pomoč Luke Žvižeja. Foto: Vid Ponikvar

Celjani bodo v pripravljalnem obdobju odigrali številne tekme. Najprej se bodo 7. avgusta pomerili z nemškim Magdeburgom, med 9. in 11. avgustom pa nastopili na turnirju v Ilsenburgu, kjer bodo nastopili še nemška Magdeburg in Lemgo, švicarski Kadetten Schaffhausen, švedski Malmö in norveški Elverum. Domačim ljubiteljem rokometa se bodo prvič predstavili 17. avgusta, ko bodo v Zlatorogu gostili Veszprem, med 23. in 25. avgustom pa igrali na domačem turnirju Condor travel.

Superpokalna tekma proti velenjskemu Gorenju bo na sporedu 30. avgusta v Slovenj Gradcu, 7. septembra pa je pred celjsko ekipo že uvodna tekma lige NLB proti Izoli.

Celjska ekipa bo v ligi prvakov igrala v elitni skupini A. V njej so nekatera izjemno atraktivna in močna rokometna imena, kot so francoski PSG, španska Barcelona, nemški Flensburg-Handewitt in madžarski Pick iz Szegeda. V tej skupini bodo nastopili še danski Aalborg, hrvaški Zagreb in Elverum.

Na delo tudi pokalni prvaki

Pred Velenjčani je prav tako dober mesec napornih priprav, prvo dejanje sezone pa bo na sporedu konec avgusta, ko se bodo v slovenskem superpokalu pomerili s Celjani.

Ekipa priprave v drugi polovici minulega tedna ni začela v polni postavi, manjkalo je šest rokometašev. Tadej Mazej in Miha Kavčič sta bila na svetovnem prvenstvu do 21 let v Španiji, Jernej Drobež, Domen Tajnik, Urban Starc in Peter Šiško pa se pripravljajo za avgustovsko kadetsko evropsko prvenstvo.

Velenjčani so se veselili pokalne lovorike. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trener Zoran Jovičić je s svojimi izbranci - ob pomoči novega pomočnika Benjamina Zbičajnika in trenerke za telesno pripravo Nine Djordjevič - opravil prvi trening pripravljalnega obdobja za prihajajočo sezono. Poleg novih obrazov v strokovnem štabu je v velenjski prvi ekipi tudi pet novincev - Vladimir Bojanić, Grega Okleščen, Andris Celminš, Žan Šol in Aljaž Panjtar.

V avgustovskem pripravljalnem obdobju bodo rokometaši Gorenja Velenja odigrali nekaj pripravljalnih tekem in se udeležili dveh mednarodnih turnirjev.

"Želim si, da bomo ob koncu priprav vsi zdravi in pripravljeni na izzive nove sezone. Začenjamo iz nule, ponovno smo na začetku. Čaka nas veliko trdega dela, saj se ne smemo zanašati na pretekle uspehe. Minula sezona je bila uspešna, dober temelj za uspehe v prihajajoči sezoni pa bo zagotovo avgustovsko pripravljalno obdobje, zato si želim, da bi ga maksimalno izkoristili in se pripravili na trdo delo in ritem, ki ga prinaša tekmovalna sezona," je na začetku priprav dejal Jovičić.

Velenjska zasedba bo v novi sezoni nastopila v pokalu EHF. Mednarodne nastope v tem tekmovanju bo začela v drugem kvalifikacijskem krogu, ko jo čaka zmagovalec srbsko-turškega dvoboja Metaloplastika - Bešiktaš. Prva tekma 2. kroga bo na sporedu 5. ali 6. oktobra, povratna pa 12. ali 13. oktobra.

