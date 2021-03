Krimovke še naprej stoodstotne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zaostali tekmi 17 kroga 1. ženske rokometne lige so rokometašice Krima zanesljivo premagale Žalčanke in po 20. tekmah ostajajo stoodstotne, Celjanke pa so presenetljivo izgubile s Koprčankami.