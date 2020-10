Zmaga Celjank, Ajdovke skočile na vrh

Po reprezentančnem premoru so na igrišča vrnile rokometašice v 1. ženski ligi. Uvodna tekma 5. kroga je bnila v petek v Ajdovščini, kjer sta se pomerili zasedbi domačega Mlinotesta in Zelenih dolin Žalca. V soboto so Celjanke ugnale Velenjčanke, medtem ko so tri tekme zaradi zdravstvenih razlogov prestavljene.