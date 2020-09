Žalčankam po preobratu lokalni derbi s Celjankami

V četrtek se je z lokalnim derbijem v Žalcu začel 4. krog 1. ženske rokometne lige. Celjska zasedba Z'dežele je tekmo začela bolje, vodila do 38. minute, nato pa so jih gostiteljice ujele in v zadnjih 15 minutah strle njihov odpor. Na koncu so Žalčanke slavile zmago s 23:20.