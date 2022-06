Poslavlja se celjski kapetan: Naposled je prišel trenutek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto bosta še zadnjič oblekla celjski dres David Razgor in Vid Poteko.

V soboto bosta še zadnjič oblekla celjski dres David Razgor in Vid Poteko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sobotni rokometni spektakel v dvorani Zlatorog, ko se bosta pomerila slovenski prvak RK Celje Pivovarna Laško in španski velikan Barcelona, bo imel nekaj vrhuncev. Eden večjih se bo zgodil v času tekme, ko bo ekipo kot kapetan zadnjič vodil David Razgor in še zadnjič oblekel rumeni dres s številko 9.

V soboto bo na tekmi najboljšega slovenskega rokometnega kluba čustveno. "Naposled je prišel trenutek, ko bom še zadnjič oblekel rumeni dres s številko 9. Težko bi si zamislil bolj interesantno ekipo, kot je Barcelona za mojo zadnjo tekmo v karieri. V mladosti so bili trn v peti Celju, ko je naskakoval evropski vrh, a sem jih hkrati tudi občudoval. Desetletje kasneje sem imel privilegij igrati v ligi prvakov in proti njim dosegel ene izmed prvih zadetkov v začetkih moje članske kariere," dvoboj z Barcelono, na katerem bo še zadnjič oblekel celjski dres v dvorani Zlatorog, napoveduje David Razgor.

"Raza" za celjski klub igra že od 8. leta starosti, rokomet pa mu je bil, kot pravi sam, položen v zibelko, saj prihaja iz rokometne družine. Prvič je za člansko ekipo zaigral že leta 2007/08, od leta 2009 pa je bil njen polnopravni član. Do danes je za člansko zasedbo celjskega kluba odigral 13 sezon in 579 nastopov, s čimer je igralec z največ nastopi za člansko zasedbo v novejši zgodovini, dosegel pa je 1.212 zadetkov, pri čemer so seveda upoštevane le uradne tekme kluba. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Otrok RK Celje Pivovarna Laško bo ostal zvest matičnemu klubu tudi v prihodnji sezoni, ko bo opravljal vlogo pomočnika trenerja Alema Toskića.

Poleg Razgorja se bodo v soboto po tekmi od celjskega dresa poslovili še Tilen Kodrin (338 nastopov / 958 zadetkov), Vid Poteko (392 nastopov / 515 zadetkov), Radojica Čepić (57 nastopov / 100 zadetkov), zahvala bo predana tudi sedaj že donedavnemu direktorju kluba, Roku Planklju, medtem ko je Stefan Terzić (33 nastopov / 67 zadetkov) že zapustil Celje.