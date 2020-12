Celjani se želijo od leta 2020 posloviti z zmago nad Zagrebčani

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so si po porazu v Zaporožju močno otežili pot v izločilne tekme evropske lige prvakov. Nekaj možnosti za to še vedno obstaja, prvi predpogoj pa je, da na četrtkovi tekmi, ki se bo v dvorani Zlatorog začela ob 18.45 in bo zadnja na tej ravni tekmovanja v tem koledarskem letu, premagajo tekmece iz Zagreba.

A slovenski prvak bo tudi v primeru zmage nad tradicionalnim tekmecem iz hrvaške prestolnice v izjemno težkem položaju, točke odrešitve bo - po dvomesečnem premoru zaradi januarskega svetovnega prvenstva v Egiptu ter kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem in Madžarskem 2022 - moral iskati na zahtevnih domačih dvobojih z Veszpremom in Barcelono ter na vročih igriščih v Kielu, Aalborgu in Nantesu.

Ocvirk: Razlika v golih iz Zagreba nas ne sme zavesti

Trener Celja Tomaž Ocvirk opozarja, da je pred slovenskim prvakom zelo zahteven obračun. Foto: Jurij Vodušek/Sportida Izbranci celjskega trenerja Tomaža Ocvirka so na prvi medsebojni oktobrski tekmi v zagrebški Areni prepričljivo slavili s 30:22, a že teden dni kasneje prejeli bolečo zaušnico od ukrajinskih prvakov, ki so v Zlatorogu zmagali z 32:31.

"Na prvi tekmi v Zagrebu smo nastopili v polni postavi, to je bil tudi eden od razlogov za našo zmago. Na drugih tekmah ni bilo tako, odsotnost enega ali dveh igralcev zaradi poškodb ali okužbe z novim koronavirusom pa se je poznala predvsem na izenačenih tekmah, na katerih so nas malenkosti ločile od točke ali dveh," je na današnji spletni novinarski konferenci uvodoma dejal Ocvirk.

"Razlika v golih na prvem medsebojnem dvoboju nas ne sme zavesti. Pred nami je izjemno zahteven obračun in Zagrebčani bodo naredili vse, da se v Celju odkupijo za poraz na prvi tekmi. Naš igralski kader se počasi sestavlja. Po daljši odsotnosti se vrača tudi Vid Poteko, na voljo bom imel tudi Gala Marguča, Domna Novaka in Tadeja Kljuna. Maksimalno smo motivirani, gremo na zmago," je dodal Ocvirk.

"Dobra igra v obrambi in pametna v napadu sta ključ do zmage"

Po daljši odsotnosti se vrača v ekipo Vid Poteko, kar v dobro voljo spravlja tudi kapetana Davida Razgorja. Foto: Grega Valančič/Sportida "Trenutni položaj na lestvici ni takšen, kot smo ga pričakovali pred začetkom sezone, a s tem se ne smemo obremenjevati. Pred nami je izjemno zahtevna naloga. Tekme z Zagrebom so v preteklosti vedno imele veliko naboja, tako bo tudi v četrtek v Zlatorogu," je dejal celjski kapetan David Razgor.

"Upam, da bomo v četrtek ponovili predstavo iz Zagreba, predvsem v obrambi. Vid Poteko je tisto tekmo odigral na izjemno visoki ravni in zelo smo veseli, da se vrača v naš kader po samoosamitvi zaradi novega koronavirusa in težav s prepono. Dobra igra v obrambi in pametna v napadu sta ključ do zmage," je dodal hrvaški reprezentant Josip Šarac, ki v tej sezoni kaže izjemno spremenljive predstave in daleč od tistih iz pretekle sezone, ko je bil prvo ime celjske ekipe.

Celjani in Zagrebčani so v preteklosti odigrali številne dvoboje, nekateri od njih so dobili tudi "mitološke razsežnosti". V zadnjih letih je pomembnost njihovih dvobojev na nižji ravni, še vedno pa gre za tradicionalna tekmeca na mednarodni sceni, ki bosta v četrtek igrala že 24. medsebojno tekmo v ligi prvakov. Na dozdajšnjih obračunih sta obe ekipi dosegli po enajst zmag, ena tekma iz sezone 2000/01 pa se je končala z neodločenim izidom.