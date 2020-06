Celjani ostajajo del evropske elite

Evropska rokometna zveza (EHF) je med 16 klubov (v zadnjih sezonah jih je bilo 24), ki bodo v novi sezoni nastopili v ligi prvakov, uvrstila tudi slovenskega prvaka RK Celje Pivovarna Laško. Celjani so se v pred kratkim prisilno končani sezoni uvrstili v izločilne boje, a so ti zaradi pandemije koronavirusa odpadli. V novi evropski sezoni, ki bo postregla z novim igralnim terminom, se želijo znova uvrstiti v izločilni del. Tekme bodo po novem med tednom, ob sredah in četrtkih ob 18.45 ali 20.45.

"Postani legendarno ime Zlatoroga"

Slovenski prvaki bodo imena tekmecev v skupini lige prvakov izvedeli 1. julija. Foto: Grega Valančič/Sportida Predsednik celjskega kluba Jernej Smisl ne skriva zadovoljstva, da slovenski prvak ostaja del evropske elite. "Veseli in ponosni smo, da smo zraven. Potrjuje se dobro delo vseh nas in naših predhodnikov, naših navijačev in sponzorjev, ki nam stojijo ob strani. V tem trenutku, ko se spreminja format lige, prav tako se začenja novo marketinško obdobje, termini tekem, je zelo pomembno za nas, da smo zraven. Za pozitivne spremembe, ki se dogajajo, je zaslužen tudi naš Gregor Planteu, ki se kot predsednik združenja evropskih klubov (FCH) pogaja z EHF. Prepričan sem, da bomo z ekipo, ki se bo borila na terenu, vsaj tako močni, kot smo bili v tej sezoni. Imamo mlade igralce, vsi so izjemno perspektivni in bodo leto starejši in bogatejši za sezono izkušenj. Potencial je velik, delovna vnema ogromna in verjamem, da bo Celje konkurenčno v Evropi. Do začetka sezone moramo vse pripraviti, imeti izdelane različne scenarije, saj je zaradi razmer veliko neznank, a mi bomo pripravljeni na izziv. Veliko nam tu lahko pomagajo tudi navijači in podjetniki, ki se lahko pridružijo projektu Postani legendarno ime Zlatoroga (svoje ime lahko zapišete v srce dvorane Zlatorog) in so tako skupaj z nami in ekipo, tudi če gledalcev ne bo v dvorani. To je možnost, da stopimo skupaj in postanemo še močnejši, projekt je namreč naravnan trajnostno in bo skrbel za sredstva, namenjena delovanju vseh selekcij našega kluba," je pozval navijače k pomoči v teh zahtevnih časih.

Ljubitelji rokometa v Celju upajo, da se bodo lahko hitro vrnili na tribune. Foto: Grega Valančič/Sportida

V ligi prvakov bo nastopalo šest nekdanjih zmagovalcev (Vardar, Barca, ​​Flensburg, Celje, Kiel in Kielce), prvi krog pa bo odigran 16. in 17. septembra. Žreb skupin bo opravljen 1. julija na Dunaju.