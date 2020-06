Slovenke čaka na EP na Danskem zahtevno delo

Po današnjem žrebu na Dunaju so znane tekmice slovenske ženske rokometne reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu med 3. in 20. decembrom na Danskem in Norveškem. Izbranke selektorja Uroša Bregarja bodo v prvem delu tekmovanja nastopile v skupini A v danskem Herningu, njihove tekmice pa bodo Francozinje, Danke in Črnogorke.

V skupini B v Fredrikshavnu bodo nastopile Rusija, Švedska, Španija in Češka, tekmi skupine C in D pa bosta v Trondheimu. V skupini C bodo igrale Nizozemska, Madžarska, Srbija in Hrvaška, v skupini D pa Romunija, Norveška, Nemčija in Poljska.

V drugi del tekmovanja, ki bo v Stavangerju in Herningu, se bodo uvrstile po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin, v Oslu pa bodo vse najbolj pomembne tekme za prvo, tretje in peto mesto ter tudi oba polfinalna obračuna.

Slovenske rokometašice so doslej šestkrat nastopile na zaključnem turnirju stare celine. Največji uspeh so dosegle na Madžarskem 2004, ko so osvojile deveto mesto. Dve leti pred tem so na svojem premiernem nastopu na Danskem zasedle deseto mesto. V Franciji 2018 so osvojile 13., na Švedskem 2016 14., na Švedskem 2006 ter na Danskem in Norveškem 2010 pa zadnje, 16. mesto.