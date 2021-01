Čakanja je konec: Slovenci za uvod z Nizozemci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvodni novembrski tekmi slovenske moške rokometne reprezentance proti Poljski in Turčiji za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 sta bili odpovedani zaradi okužb z novim koronavirusom v slovenskem in poljskem taboru. Slovenija bo prvo tekmo igrala v predmestju Amsterdama, drevi ob 18.15 se bo pomerila z Nizozemsko.