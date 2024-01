Ajdovke v osmini finala končale evropsko pot

Slovenske podprvakinje niso bile kos tretjim mednarodnim tekmicam v sezoni. Po visokem porazu na domači tekmi je bilo jasno, da je preboj med najboljših osem ekip zanje tako rekoč misija nemogoče, na povratni tekmi tik ob ukrajinski meji pa so Ajdovke vseeno skušale "drago prodati kožo".

Ajdovke so odlično odigrale prvi polčas, saj je bil izid do 13:13 poravnan. Prvo večjo prednost so domače ustvarile po menjavi strani, ko so ušle na 18:13 in nekaj kasneje na 21:15. Prednosti niso več izpustile iz rok.

Pri zmagovalkah je s sedmimi goli izstopala Emilia Kowalik, enega manj je dosegla Marianna Palova. Pri Mlinotestu sta bili najbolj učinkoviti Urša Zelnik in Živa Čopi s šestimi goli, Petra Kramar jih je dosegla pet, Ana Abina štiri, Nena Černigoj in Nuša Fegic po dva ter Katarina Makovec enega.

Ajdovska ekipa je v drugem krogu evropskega pokala izločila grško Panoramo iz Soluna s skupnim izidom 71:55, v tretjem pa švicarski Herzogenbuchsee s 56:44.