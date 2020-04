16. maj "dan D" za nemški rokomet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nemškem rokometu so po izbruhu pandemije koronavirusa do 23. aprila prekinjena vsa ligaška tekmovanja.

"Če želimo rešiti sezono, potem se morajo tekme pričeti najkasneje 16. maja. V tem primeru bo tekme možno odigrati do 24. junija," je v zvezi s tem dejal 55-letni Bohmann in dodal, da je prekinitev prvenstva zaradi pandemije koronavirusa povzročila okoli 25 milijonov težko izgubo v prvi in drugi nemški ligi.

V nekaterih državah so se prvenstva že končala, med njimi je tudi Slovenija.

