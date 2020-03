Motor Gorenja ostaja v Velenju

Triindvajsetletni Aleks Kavčič se je ekipi črno-rumenih pridružil pred sezono 2018/19 in vse od takrat predstavlja enega ključnih motorjev velenjskega rokometnega moštva. Z Gorenjem iz Velenja je nadgradil veljavno sodelovanje in tako ostaja v Šaleški dolini vsaj do konca sezone 2021/22, so sporočili iz tabora os.