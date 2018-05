Zadnjo majsko nedeljo vabljeni v Kranj, na Scottov kolesarski dan

Kolesarstvo je v Kranju doma, zato v gorenjski prestolnici tudi letos ne bo manjkalo kolesarskih prireditev za vse kolesarske navdušence, tako za profesionalne kot ljubiteljske kolesarje, za kar gre zasluga predvsem domačemu kolesarskemu klubu, ki že več kot šest desetletij skrbi za množičnost in priljubljenost kolesarskega športa tako v Kranju kot tudi širši okolici.

V Kolesarskem klubu Kranj se zadnja leta poleg tekmovalnega kolesarstva in organizacije kolesarskih dirk osredotočajo tudi na kolesarjenje kot obliko rekreacije in preživljanja prostega časa. Letos v sodelovanju s Scott Slovenija, sponzorji kluba in ZTKK organizirajo že 4. Scottov kolesarski dan v Kranju.

Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Kranjski kolesarski klub je po organizacijski plati prepoznan predvsem po dirki za veliko nagrado Kranja, ki bo zadnji konec tedna v juliju praznovala svoj 50. jubilej. Nedelja, 27. maj, pa bo letos tisti dan, ko bodo Kranj zasedli ljubiteljski kolesarji vseh starosti. Na Scottovem kolesarskem dnevu se jim bodo pridružili tudi starodobni kolesarji, ki pravijo, da bodo z velocipedom na čelu in v dobri družbi vseh udeležencev odpeljali tudi mali maraton.

V okviru prireditve bodo organizirani: kratek otroški maraton po ulicah starega mestnega jedra ter maratona z dvema izbirnima dolžinama, vse netekmovalnega značaja.

Start otroškega maratona (1 km): 11.00

Start malega družinskega maratona (12 km): 12.00

Start velikega družinskega maratona (47 km): 13.00

Scottov kolesarski dan je na Gorenjskem ena od največjih kolesarskih prireditev za vse generacije, saj je namenjena druženju in zabavi ljubiteljskih kolesarjev vseh starosti. V starem mestnem jedru, na Glavnem trgu, kjer sta štart in cilj vseh maratonov, bo veliko popestritve in aktivnosti za vse udeležence in obiskovalce.

Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Prireditev poteka od 9. ure zjutraj pa vse tja do poznega popoldneva. Predstavijo se različni razstavljavci, organizirane so delavnice za otroke, ki jih zabavata Kuža Pazi in škrat Kranček, letos pa za otroke pripravljajo novo popestritev – poslikavo obraza. Najmlajši se lahko preizkusijo na spretnostnem poligonu, malo večji in tudi odrasli pa na Scottovem pumptrack poligonu, ki je prava atrakcija za vse. Ves čas prireditve lahko testirate najnovejša kolesa Scott in opremo ali pa kupite srečko na srečelovu, ki vsako leto ponuja številne bogate nagrade in Scottovo kolo kot glavni dobitek.

Vsak udeleženec bo ob plačilu simbolične prijavnine prejel vrečko z darili sponzorjev, topel obrok, spominsko medaljo, ki so jih izdelali varovanci Centra Korak iz Kranja, in nepozabno kolesarsko doživetje.

Ni pomembno, kakšno kolo imate – poganjalčka, cestno, gorsko, treking, ročno, monocikel, BMX, velociped ali tricikel, pomembno je, da ste dobre volje in se pridete družit z nami s svojimi starimi in novimi kolesarskimi prijatelji ter da skupaj uživamo v prijetni družbi, vzdušju in športu, ki nam je vsem blizu … Zato zadnjo majsko nedeljo vsi s kolesi pridite v Kranj, na Scottov kolesarski dan.