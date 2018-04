Ko potrebujemo dodatne "konje": stroji za vse razmere, ki ne poznajo ovir

V zadnjem desetletju so električna kolesa doživela pravi razcvet tako pri razvoju kot pri prodaji. Elektromotorji so postali lažji in zmogljivejši, baterije so manjše in imajo večjo kapaciteto, tako da lahko z električnim kolesom prekolesarimo razdaljo, daljšo od sto kilometrov.

Vrhunska rekreacija, a ne pozabimo na užitek

Med športnimi aktivnostmi, kjer res lahko uživamo v svobodi gibanja in izjemnih razgledih, je kolesarjenje, ki marsikomu predstavlja najboljši način za rekreacijo. A prevečkrat pozabljamo, da koles nimamo le za rekreacijo, da bi moralo kolesarjenje predstavljati tudi užitek in sprostitev.

Zato lahko samo pozdravimo odločitev proizvajalcev koles, da je na voljo vedno več modelov z električnim pogonom. Ta nam podaljša domet vožnje, kolesarimo lahko dlje, višje, predvsem pa z več užitka.

Po opravljenem spustu nam takšno kolo omogoča, da prevozimo trikrat daljšo razdaljo kot sicer. Sploh pa, zakaj bi zaostajali za bolj zmogljivim kolesarskim partnerjem, če lahko vozimo skupaj z njim?

Starejši so prav tako zelo hvaležni za električni motor na kolesu, saj kljub morebitnim zdravstvenim težavam in manjšim sposobnostim zmorejo na kolo. Daljši izleti tako ne bodo več nikakršna znanstvena fantastika.

Daljši izleti, strmejši klanci in večje veselje

Električna kolesa nam omogočajo, da kolesarski izleti ponovno postanejo vrhunski užitek. Če smo do zdaj zmogli prekolesariti le 15 kilometrov in nam kolo predstavlja enega najboljših načinov za preživljanje prostega časa, bomo z uporabo električnega kolesa stopili stopničko višje.

Kar naenkrat se nam bo odprl svet, saj bomo lahko opravili turo, daljšo od 80 kilometrov. Tako se bomo lahko podali odkrivat vse skrite kotičke Slovenije, ki smo jih do zdaj lahko obiskali le v sanjah.

Elektromotor ni potuha, je pomoč

Skrb, da je električno kolo prevelika potuha in da na njem samo sedimo, je absolutno odveč. Vseeno moramo kolo poganjati, tako da brez dvoma naredimo veliko za svoje telo, s tem pa tudi za dobro počutje.

Kolo z električnim motorjem ni kot avto na dveh kolesih, da bi se samo usedli, pritisnili na stopalko in uživali v vožnji. Vseeno se je treba truditi. S pomočjo računalnika na krmilu kolesa lahko uravnavamo stopnjo pomoči in si tako prilagodimo stil vožnje. Tako si lahko privoščimo vožnjo z manjšo pomočjo po ravnini in malo večjo pomočjo v klanec.

Električni pogon Shimano STEPS E8000 (250 W, baterija 500 Wh) predstavlja naslednji korak pri integraciji komponent, povezljivosti in učinkovitosti v e-gorskem kolesarjenju. Elektromotor je samo pomoč, dodaja pa do maksimalne moči 250 W, hitrost je z zakonom omejena na 25 km/h. Izbiramo lahko med štirimi različnimi načini delovanja, in sicer Boost, Trail, Eco in Walk. Največji doseg: 100 km. Najvišja hitrost: 25 km/h. Kapaciteta baterije: 500 Wh. Čas polnjena baterije: 5 h.

Ko je treba na kavico ali po opravkih v mesto

E-Sub Sport 10

Scott je ustvaril tudi serijo električnih koles za urbane uporabnike, ki cenijo udobno mobilnost. Predstavnik te razposajene druščine je E-Sub, ki spada med urbane hibride. Njihova prednost je v tem, da kombinirajo varnost in vsestranskost. Z električnim pogonom hitreje in udobneje kot kadarkoli prej opravimo vse opravke v mestu.

Tudi popularni model Sub Cross je tako dobil električni pogon. Pri modelih Sub Cross 10 so baterijo praktično skrili v okvir. Zmogljiv Boschov pogonski sklop in baterija 500 Wh nas bosta popeljala kamorkoli boste želeli.

E-Sub Sport 10 je na voljo v ženski in moški različici.

Terenci za vse razmere

E-Genius

Scottova flota E-Trail oziroma gorskih koles je namenjena vsem, ki prisegajo na vožnjo po samotnih gorskih stezicah. Pravo kolo E-trail je zelo sposoben plezalec in vrhunski spustaš. To so med kolesarji najbolj priljubljena kolesa. Mimogrede, kolo Genius je v sezoni 2018 doživelo popolno prenovo, bolj kot kadarkoli prej pa lahko zanj rečemo, da je "eden za vse" med gorskimi kolesi.

E-Genius je na voljo v naslednjih različicah:

E-Genius 920

E-Genius 700 TUNED

E-Genius 720

E-Genius 730

Za drzne vzpone in zanesljive spuste

E-Spark

Če iščemo kolo za najzahtevnejše vzpone in bi radi imeli zanesljiv stroj, ki bi zmogel tudi bolj razgibane spuste, potem je prava izbira kolo iz Scottove kolekcije električnih kros koles (E-Cross Country). V to kolekcijo spada E-Spark.

Spark sicer ni samo eno izmed najuspešnejših koles v svetovnem pokalu v olimpijskem krosu, je tudi Scottovo najbolj popularno kolo za netekmovalce.

E-Spark je na voljo v naslednjih različicah:

E-Spark 720

E-Spark 730

Prestavite v višjo prestavo: serija Scott E-Spark 700 Plus je dokazala, da sta motorni pogon in gorsko kolo popoln par. Scott E-Spark 700 plus poganja Shimano Steps sistem v povezavi s Scottovo patentirano tehnologijo Twinlock, ki prinašata popolno preobrazbo v gorskem kolesarstvu.