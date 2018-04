Kako izbrati pravo kolo za otroka?

Preden se z otrokom odpravimo na kolo, poskrbimo za primerna oblačila in obutev, predvsem pa preverimo brezhibnost koles. Pred daljšim izletom si pripravimo načrt izleta, prigrizke in pijačo ter seveda kakšen priboljšek, da bomo na koncu razveselili in nagradili najmlajše kolesarje.

Prvi "koraki" na kolesu

Še preden otrok dobi čisto pravo kolo, ga lahko posedemo na poseben kolesarski otroški sedež, ki otroku omogoča varno opazovanje okolice in uživanje v vožnji. Glede na otrokovo starost in sposobnost vzdrževanja sedečega položaja izberemo pravilno velikost sedeža.

Če bomo sedež namestili spredaj, na krmilo, bo imel otrok neoviran razgled in bo lahko spremljal vse, kar se dogaja pred nami. Ko otrok malce zraste, ga ne moremo več posaditi na sprednji sedež, ampak ga lahko vozimo v sedežu, ki ga pritrdimo na zadnjo os kolesa. Otrok je zadaj sicer bolj zaščiten, po drugi strani pa je tudi bolj izpostavljen nesnagi s ceste.

Otroka moramo v sedežu vedno varno pripasati in mu nadeti čelado. Sedež mora imeti petkočkovno zapenjanje varnostnega pasu. Vedno moramo biti pozorni na to, da sedež ustreza teži otroka in nosilnosti kolesa, kamor bomo sedež pritrdili. Med najbolj zanesljivimi sedeži, ki so med uporabniki tudi izjemno priljubljeni, so sedeži norveške znamke Hamax. Odlikujejo jih sodobna ergonomska oblika, oblazinjena podloga, enoročno nastavljiva višina nožnih opor ter hitra in zanesljiva montaža na kolo.

Telesna aktivnost za optimalen razvoj otrok

Kolesarjenje ima številne pozitivne učinke – z njim otrok krepi telesno moč, ravnotežje in koordinacijo telesa v prostoru. Prenašanje telesne teže z ene na drugo stran telesa, ko otrok pritiska na pedala, vpliva na motorični razvoj otroka.

Tudi otroški poganjalci, ki so otrokova prva kolesarska ljubezen, so izjemno koristni za razvoj ravnotežja in občutka gibanja na kolesu. Z njim se bo otrok zlahka naučil vseh kolesarskih spretnosti, ki jih bo potreboval tudi na pravem kolesu.

Ko otrok pridobi malce ravnotežja, starši z veseljem opazujemo, kako gibalno napreduje, ko zmore prepeljati vedno večjo razdaljo brez poganjanja.

Ko izbiramo poganjalca, poskušajmo izbrati kolo, ki bo kolo rastlo z otrokom, torej takšno, ki ima nastavljivo krmilo in sedež. Drug dejavnik je teža. Izberimo čim lažjega poganjalca, da ne bomo obupavali, ko bomo morali kolo nositi, ker se bo naš malček naveličal vožnje. Aluminijasti okvirji so najbolj priporočljivi, saj tehtajo manj kot dva kilograma in so hkrati dovolj trpežni, da prenesejo tudi bolj grobo uporabo.

Pravi hit med poganjalci

Foto: Matej Mišič

Poganjalci Cruzee so zaradi premišljene zasnove in nizke teže postali pravi hit. Odlikuje jih velika prilagodljivost, saj višino sedeža lahko prilagodimo za kar 22,5 centimetra, zaradi česar so primerni za otroke, stare od enega do šest let. Višino sedeža in krmila prilagajmo brez orodja. Vijaki, s katerimi so pritrjena kolesa, pa imajo ploske glave, kar preprečuje možnost poškodbe ob dotiku.

Ogrodja koles Cruzee so popolnoma kovinska in imajo rekordno nizko težo – le 1,9 kilograma ter mehak in udoben sedež. Otroke pa navdušuje tudi pestra paleta živahnih barv, primernih tako za deklice kot za dečke.

Za še več zanesljivosti in praktičnosti so njihove standardne zračnice v 12-palčnih kolesih napolnili s posebnim materialom EVA. Tako zračnic ni treba polniti z zrakom, ne potrebujejo nikakršnega vzdrževanja in jih ni mogoče predreti.

Otroški poganjalec z 12-palčnimi kolesi:

izredno nizka teža – le 1,9 kilograma,

namenjen za otroke starosti od 1 do 6 let,

namenjen otrokom, visokim od 60 do 120 cm.

Optimalna teža kolesa: petina otrokove teže

Foto: Matej Mišič

Ko otrok res obvlada vožnjo na poganjalu in se znajde v prometu ter zna tudi slediti svojemu cilju, torej se pripelje do neke točke, ki si jo zastavi kot cilj, je čas, da dobi tudi "veliko" kolo.

Če nam bo uspelo izbrati pravo kolo za otroka, ki ne bo presegalo eno petine njegove teže, zaradi česar bi le s težavo premagoval razdalje, bomo navdušenje nad tem čudovitim športom že zgodaj prenesli nanj. Paziti moramo tudi pri izbiri prave velikosti ogrodja in kolesa. Šestletniku lahko že privoščimo 10- do 11-palčno ogrodje z 18- do 20-palčnimi kolesi. Vedno manj se uporabljajo tudi kolesa s pomožnimi kolesci, ker otrok z njimi ne razvije pravih spretnosti za vožnjo s kolesom oziroma se zaradi njih preveč navadi nagibanja na stran. Bolje je preiti s poganjalca na kolo brez pomožnih kolesc.

Obvezno moramo otroka opremiti z dobro prilegajočo kolesarsko čelado, da bo lahko brezskrbno raziskoval okolico doma in se podajal na prve resnejše kolesarske izlete.