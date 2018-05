S to opremo bo vsako kolo postalo nepremagljivo

Kolesarska oprema iz kolesa lahko naredi vrhunski stroj, ki nam streže na vsakem koraku. Pravi obročniki in vrhunske pnevmatike, sedež, ki dobro podpira kolesarja med vožnjo, in nekaj dodatkov za kolo lahko spremenijo kolesarjenje v pravo fantazijo, če znamo izbrati pravo opremo.

Vsak kolesar si svoje kolo lahko prilagodi načinu vožnje, anatomskim značilnostim in podlagam, ki jih najpogosteje "obdeluje". Veliko večji užitek bo, če si bo izbral res pravo opremo.

#Pnevmatike: Stik s podlago

Pnevmatike so najcenejša oprema, s katero lahko izboljšamo stanje svojega kolesa in ki res močno izboljša izkušnjo vožnje. Z dobrimi pnevmatikami bomo hitrejši, kolesarjenje bo udobnejše, pa tudi ovinke bomo zvozili veliko bolje.

Glede na to, da popolnih pnevmatik, ki bi bile izjemno lahke, se ne bi predirale in bi vozile res hitro, ni, se je treba odločiti, kaj nam je pri izbiri pnevmatik res pomembno. Izberemo glede na svoj tip vožnje.

Pnevmatike so označene s podatki o teži, odpornosti proti predrtju in koeficientom trenja.

Če večino časa preživimo na grobih stezah ali na razdrapanih mestnih ulicah, bo odločilen dejavnik to, kako odporna je pnevmatika proti predrtju. V tem primeru bomo pri doseganju hitrosti in teži zamižali na eno oko.

Po drugi strani bomo izbrali lahke, tekmovalne pnevmatike, če se večinoma vozimo po gladkih in suhih podlagah brez ovir.

Pnevmatike Continental: kraljevska kategorija

Continental Race King ProTection pnevmatika Več kot stoletne izkušnje pri proizvodnji in razvoju vedno novih kolesarskih pnevmatik so podjetje Continental povzdignile na sam prestol te panoge.

Pnevmatike Continental odlikuje nemška tehnologija, ki je svoje izdelke obogatila z inovativno gumeno zmesjo Black Chill za odličen oprijem in vzdržljivost.

Continental Grand Prix 4000s II clincher Razvili so jo v svojih testnih laboratorijih. Njihova edinstvena formula zagotavlja, da boste vedno ostali na pravi poti – med kolesarjenjem, ko se povsem zanašate na pnevmatike Grand Prix 4000SII, ali med samozavestno vožnjo z avtomobilom, opremljenim s pnevmatikami SportsContact 6.

Pnevmatika Grand Prix 4000SII je večkratna zmagovalka testov. Kot vrhunska vsestranska pnevmatika zagotavlja odlično kombinacijo udobja, zaščite proti predrtju in majhnega kotalnega upora.

Dimenzija: 23 mm, 25 mm, 28 mm.

Teža: 205 g, 225 g, 260 g.

Posebna akcija pri nakupu pnevmatik Continental: Pri nakupu vsaj dveh pnevmatik iz linije Protection brezplačno prejmete pravkar izdano knjigo Na robu – kolesarjenje za življenjem Dannyja MacAskilla, enega največjih "rajderjev uličnih trailov".

#Sedež: vir udobja ali trpljenja

Za iskanje pravega "prestola" si moramo vzeti nekaj časa. Od pravilno izbranega sedeža je odvisno, ali bo naše kolesarjenje ultimativni užitek ali nočna mora, kar pa ne pomeni, da si izberemo najbolj podloženega. V tem primeru bi vsi kolesarji na Tour de Franceu vozili na dobro tapeciranih sedežih.

Mehkejši sedeži ustvarjajo več kontakta med kolesarjem in podlago, kar je na dolgih vožnjah lahko zelo boleče. Nekaterim ustrezajo skoraj trdi sedeži, vendar je treba vedeti, da je zelo pomembna predvsem oblika sedeža. Bolj agresivnim kolesarjem, ki vozijo v nižjem položaju, ustrezajo ožji, bolj vodoravni sedeži. Širši sedeži z rahlim naklonom so primerni za tiste, ki sedijo bolj pokončno.

Selle Italia: inženirska popolnost

Selle Italia

Novost pri Selle Italia so modeli SP-01, ki združujejo popolnoma nov stilski in karbonski koncept. Z veliko izkušnjami proizvajalca združuje udobje, estetiko in vzdržljivost v eno celoto. Model izstopa zaradi svojega inovativnega in prilagodljivega ogrodja, ki je razdeljeno na dva med seboj neodvisno gibljiva dela.

Oblikovan je tako, da učinkovito podpira medenico brez zmanjševanja stabilnosti pri pedaliranju. Tehnologija Superflow vse skupaj dopolni z udobjem in optimalno pozicijo na kolesu.

Sportourer: tehnologija za varnost

Nova generacija sedežev Sportourer znamke Selle Italia se ponaša s tehnologijo za večjo vidnost HIGHVIZ. Sedeže so prevlekli z nanosom iz izredno odsevnega materiala. Ta se ob stiku s svetlobnim snopom zasveti. S tem podjetje Selle Italia stremi k izboljševanju varnosti, tudi s pomočjo njihovih sedežev.

#Obročniki: ključ do aerodinamike

Največja izboljšava, ki jo lahko naredimo na svojem kolesu, je zamenjava obročnikov za kakovostnejše, lažje in bolj aerodinamične. Obročniki namreč prenašajo velike obremenitve. Če ste pripravljeni na večjo investicijo, lahko dobite vse hkrati. Včasih so najboljše obročnike naknadno vgrajevali izkušeni serviserji, zdaj pa jih lahko vgradijo že tovarniško.

Obročniki se v grobem delijo na poltubular (clincher) in tubular. Poltubular je zelo priljubljen, ker je vzdrževanje lažje in cenejše. Tubularje pa uporabljajo predvsem tekmovalci, saj so dražji, a tudi veliko bolj okretni.

Serviserji pravijo, da je aerodinamičnost obročnikov večji adut od njihove teže. Najprej moramo razmisliti, koliko smo za obročnike pripravljeni plačati in kje jih bomo najbolj uporabljali – na vzponih, za hitre vožnje po cestah, za vsakdanjo mestno vožnjo.

Obročniki DT SWISS

DT SWISS cestni obročniki 1. Cestni obročnik ERC 1400 SPLINE je karbonski obročnik, ki postavlja mejnike. Vrhunski obroč, združen z odličnim pestom, je skupaj z 28-milimetrsko pnevmatiko orodje za različne podlage in izjemno udobje, s 25-milimetrsko pnevmatiko pa je pravi aerodirkalnik.

Združuje tehnologije: Aero+, Spline®, DT Pro Lock® in Ratchet System®.

Teža za par: 1.538 g

DT SWISS gorski obročniki 2. Obročnik enduro EX 1501 SPLINE ONE s tehnologijo Spline One ima zdaj širši obroč, ki ga površinsko utrdi in je zato neverjetno vzdržljiv brez dodatne teže.

Različice:

27,5”/25 mm/1.695 g

29”/25 mm/1.775 g

27,5”/30 mm/1.765 g

#Potovalne torbe: sopotniki za večjo zabavo

Potovanje s kolesom je lahko izjemno razburljiva dogodivščina, ki nam razkrije vse čare pokrajine. V dobri potovalni torbi imamo na dosegu roke vse, kar potrebujemo, sistematično pospravljeno in dobro pritrjeno.

Pri Vaude si prizadevajo, da so njihovi izdelki narejeni iz materialov biološkega izvora, reciklirani ali iz naravnih materialov. Z ekološko prijazno proizvodnjo zagotavljajo izdelke z dolgo življenjsko dobo.

Kolesarske torbe so izredno praktične, se preprosto namestijo na kolo, so prostorne in odporne proti različnim vremenskim razmeram. Ponujajo torbe za krmilo in prtljažnik, so odlične za daljše ture. V ospredju je njihova funkcionalnost – zgornji del torbe se lahko odstrani in postane nahrbtnik. V kolekciji imajo tudi trendovske kolesarske nahrbtnike za gorske kolesarje s funkcijo pritrjevanja čelade, ko jo kolesar ne potrebuje, in različnimi predeli za orodje, pijačo … Pravi kolesar se mora opremiti s pelerino Vaude, ki je na voljo z rokavi ali brez.

#Nega kolesa s čistili Muc-Off

Linija izdelkov za čiščenje Muc-Off je razvrščena v tri korake:

Čiščenje: Kolo poškropimo z vodo. Na verige in pogonske zobnike razpršimo čistilo za verigo Muc-Off Bio in ščetkamo s ščetko za verigo Muc-Off. Kolo temeljito speremo, tako da odstranimo ves grobi pesek in umazanijo. Nato kolo poškropimo s čistilom Muc-Off Bio na še posebej umazanih delih in z uporabo ščetk očistimo kolo. Ponovno speremo kolo.Top produkti: Muc-Off fast action bike cleaner, Muc-Off chain cleaner, Muc-Off Bio De-Greaser … Zaščita: Muc-Off Bike Protect Spray razpršimo po verigi in zobnikih, s tem izpodrinemo vso vodo iz gibljivih delov. S pršili Muc-Off Bike Protect ali Silicone Shine nanesemo zaščito ter obrišemo kolo s krpo iz mikrovlaken. Mazanje: Široka paleta maziv za verigo nam omogoča, da glede na vremenske razmere izberemo pravo. Mazanje je izredno preprosto: mazivo Muc-Off nanesimo po spodnjem delu verige, pri tem pa gonilko z desno roko vrtimo nazaj. Zadostuje že tanek in enakomeren sloj. S krpo odstranimo presežek maziva.