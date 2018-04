Vstopite v največjo spletno telovadnico v Sloveniji

Lani jeseni je svoja vrata odprla največja slovenska spletna telovadnica Varuh zdravja, kjer lahko pod vodstvom izkušenih trenerjev preženete stres, okrepite mišice in izboljšajte telesno pripravljenost. Pod vodstvom izkušenih trenerjev iz dneva v dan več ljudi brezplačno vadi pilates, aerobiko, druge funkcionalne vadbe in jogo. Ker se začenja tudi tekaška sezona, so pripravili tudi vaje za tekače.

Vse vadbe so v slovenskem jeziku in pripravljene tako, da jim lahko sledijo tudi tisti, ki morda še nimajo veliko izkušenj z vodenimi vadbami. Posebej so označene vadbe, ki so primerne tudi za starejše in gibalno ovirane. Dopoldne, popoldne, zvečer ali ponoči? Izbira je vaša, čar virtualne telovadnice je ravno v tem, da vam je na voljo kadarkoli. Telovadnica je posebej prilagojena vašemu življenjskemu tempu in delovnem urniku.

Še ne tečete? Začnite z Varuhom zdravja! Foto: Thinkstock Začenja se tekaška sezona, zato se pridružite triatloncu Matevžu Planku, ki bo skupaj s trenerko Nino prikazal vaje za tekače. Če bi radi popestrili tekaške treninge, lahko v spletni telovadnici Varuh zdravja tek na prostem kombinirate z različnimi vadbami. Vsak mesec v spletni telovadnici objavijo več kot sto novih vadb, ki jih trenerji pridno dodajajo. Za vadbe z Varuhom zdravja ne potrebujete nobene posebne športne opreme, le malo prostora in računalnik, tablico ali pametni telefon z internetno povezavo.

Prenesite aktivnosti na prosto

Dodajte nekaj dobre volje in delovne vneme ter vadbe iz zakladnice virtualne telovadnice, ki ste jih pozimi izvajali v udobnem zavetju svojega doma, prenesite v naravo. Višje temperature namreč že kar kličejo k aktivnostim na prostem.

Združite jih lahko z materjo vseh aktivnosti – tekom, ki ga imamo Slovenci še posebej radi. Statistika namreč kaže, da v Sloveniji teče od dva do tri odstotka odrasle populacije. Ljubezen Slovencev do teka razkrivajo tako številčna udeležba na različnih maratonih po državi kot mnoge raziskave, po katerih je tek po priljubljenosti že prehitel pohodništvo in tudi smučanje.

Zaostajamo le za Norvežani in Švedi Slovenci smo resnično športen narod, kar kaže tudi raziskava Eurobarometra. Ta razkriva, da se skoraj 60 odstotkov Evropejcev nikoli ne ukvarja ali le redko ukvarja s športom, v Sloveniji pa je ta delež zgolj 22 odstotkov, s čimer se uvrščamo ob bok najbolj športnim narodom, Norveški in Švedski. Da Slovenci damo nekaj nase, na naše zdravje in splošno počutje, kaže tudi vse številnejša zasedba v spletni telovadnici Varuh zdravja.

Razmah rekreativnega teka v Sloveniiji

Pa ni bilo vedno tako. Marjan Žiberna, nekdaj atlet, danes pa svobodni novinar in pisatelj, je recimo v uvodu ene izmed svojih knjig zapisal: "Kdor se je ukvarjal s tekom pred štiridesetimi leti, je veljal za posebneža, pogosto pa ga je pospremil pomenljiv gib na sence prislonjenega kazalca."

Silovit razmah rekreativnega teka v Sloveniji je mogoče zaznati predvsem po letu 2002, ko je začelo naraščati tudi število udeležencev na maratonih po državi. Slovenci smo že od nekdaj veljali za vzdržljive, potrpežljive in vztrajne, a marsikateri starejši tekač bi lahko povedal, da je bil kot rekreativni tekač še pred 15 leti označen za čudaka. Trend vzdržljivostnega teka (džoging) in vzdržljivostnih aktivnostih v naravi nasploh je do nas prišel s skoraj 20-letno zamudo, če vemo, da newyorški maraton, ki je neke vrste mejnik v tekaških prireditvah, izvira iz leta 1983.

Alternativa vedno hitrejšemu tempu življenja

Zgled za rekreativne tekače so bili atleti tekači in maratonci, ki so se v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja ob nedeljskih dopoldnevih zbirali, da bi skupaj odtekli dolgotrajen počasen tek. Nato so prišle raziskave dr. Kennetha Cooperja o tem, kako je pomembna je dolgotrajna, relativno nizkointenzivna aktivnost za zdravje ljudi.

Medtem ko je imel hitri tek, sprint v pradavnini evolucijski namen, torej da so ljudje zbežali pred nevarnostjo in plenilci, ter nam je nekako zapisan v genih, je namen rekreativnega teka danes malce drugačen, a v temelju še vedno precej podoben. Počasen, dolgotrajen tek je postal sproščujoča alternativa vedno hitrejšemu tempu in načinu življenja.

Skrivnostna magija

In kaj je pri teku, razen splošno znane koristi za zdravje, najbolj magičnega? Zagotovo to, da pri teku nimamo časa za razmišljanje, pobegnemo iz realnosti napornega delovnega vsakdana in rutine ter preizkušamo sposobnost svojih nog in duha.

Strokovnjaki razlagajo, da možgani preklopijo z leve na desno hemisfero in tako naše delovanje prevzame bolj neracionalni del. To nas sprošča in dovoli počitek tudi kognitivnemu delu možganov na levi strani.

Poseben čar teka pa je tudi dostopnost, saj ne zahteva pretirano drage opreme, plačevanja vstopnic ali članarin in ker se nam zanj ni treba voziti recimo 50 kilometrov daleč.

Za vsakega in za vse

Zdravo, koristno, moderno in časovno udobno – začnemo in končamo na domačih vratih. Vam zveni znano? Tako kot v spletni telovadnici telovadnici Varuh zdravja, v kateri lahko tek dopolnite z vadbami za razvijanje mišične moči in vzdržljivosti ter gibalnih sposobnosti, kot so gibljivost, ravnotežje in koordinacija. Joga, pilates, aerobika? Za vsakega se bo našlo nekaj. Ne verjamete? Preverite.

Kadar je treba krepiti določen del telesa ali izvajati posebne vaje, je veliko bolj praktično, če vadite v posebej prilagojenem programu, ki ga lahko najdete na spletu v virtualni telovadnici Varuh zdravja.

Varuh zdravja je edinstven program aktivnega varovanja zdravja, ki ga zavarovanci Vzajemne že dobro poznajo, saj jih že nekaj let razvaja in spodbuja k zdravemu življenju. Omogoča jim brezplačne tečaje smučanja, teka na smučeh, velike popuste pri nakupih športne opreme, do posebnih ugodnosti so upravičeni v toplicah, centrih dobrega počutja, ceneje kupujejo smučarske vozovnice in še veliko več.

