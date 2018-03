Aktivnosti za pomladno kurjenje kalorij

Pomlad je čas, ko nas večina komaj čaka, da vse daljše dneve izkoristimo za gibanje na svežem zraku. Daljši in lepši dnevi so pred vrati, priložnosti za aktivnosti na prostem pa bo iz dneva v dan več. Pa ste nanje pripravljeni ?

Foto: Thinkstock

Ste med zimo pridobili nekaj neželenih kilogramov? Ste pogosto utrujeni in čutite, da vam manjka energije? Se bojite prihajajoče poletne sezone kopalk? Morda je čas, da končno izkoristite vse, kar ponuja pomlad, in se začnete z različnimi aktivnostmi pripravljati na poletje.

Če ste se v spletni telovadnici Varuh zdravja tudi pozimi vneto pripravljali na pomlad, teh skrbi ne boste imeli. A kljub temu se ne gre prenagliti, saj je vsaka športna aktivnost specifična, zato poslušajte svoje telo in pomladne aktivnosti na prostem začnite počasi.

V pomlad z Varuhom zdravja

Vstopite v pomlad tako, kot so mnogi končali (koledarsko) zimo - z vadbami iz spletne telovadnice Varuh zdravja. Doma, v pisarni ali v parku - z Varuhom zdravja je mogoče v svojem tempu telovaditi kjerkoli in kadarkoli in pri tem seveda uživati. Spletna telovadnica Varuh zdravja je odprta 24 ur na dan, vsak dan, tako spomladi, poleti in jeseni kot tudi pozimi. Za vadbe z Varuhom zdravja ne potrebujete nobene posebne športne opreme, le malo prostora in računalnik, tablico ali pametni telefon z internetno povezavo.

Foto: Thinkstock

Vsak mesec več kot sto novih vadb

Spletna telovadnica Varuh zdravja ponuja širok nabor vadb, ki iz dneva v dan še raste, saj trenerji pridno pripravljajo in snemajo vedno nove. Izbirati je mogoče med aerobiko, različnimi funkcionalnimi vadbami, jogo in pilatesom. Vse vadbe so seveda v slovenskem jeziku in pripravljene tako, da jim lahko sledijo tudi tisti, ki morda še nimajo prav veliko izkušenj z vodenimi vadbami. Posebej so označene tiste, ki so primerne tudi za starejše in gibalno ovirane.

, saj je brezplačno. V spletni telovadnici Varuh zdravja je bilo od lanske jeseni pa vse do danes iz dneva v dan živahneje. Ob vadbah v živo in posnetih treningih pridno telovadijo mladi in stari, izkušeni rekreativci in začetniki. Vsak drugje in vsak v svojem ritmu krepijo mišice, nabirajo kondicijo, vzpostavljajo ravnotežje duha in telesa z jogo, vzdržujejo telesno težo in še kaj. Pridružite se jim saj je brezplačno.

Odprta za tiste, ki želijo narediti nekaj dobrega zase

Spletna telovadnica je odprta za vse, ki želijo narediti nekaj dobrega zase. Do njenih spletnih vadb lahko neomejeno dostopajo povsem brezplačno. Še več, glede na njihove želje in cilje jim bo ekipa strokovnjakov Varuha zdravja vsak teden pripravila predlog vadb, s katerimi bodo hitreje in učinkoviteje dosegli zastavljene cilje. Treba se je samo vpisati na strani, oblikovati svoj profil in telovadba se lahko začne.

Foto: Thinkstock

Pomlad - priložnost za raznolike aktivnosti

Toplejše temperature bodo spomladi omogočile, da vadbe iz spletne telovadnice Varuh zdravje kombinirate tudi z drugimi raznolikimi in priljubljenimi pomladnimi aktivnostmi.

Rolanje

Pomlad je pravi čas, da se spravite na rolerje, ki so zabavna in učinkovita vadba za lepe noge in čvrsto zadnjico. Na rolerjih deluje skoraj vse telo, najbolj pa stegenske, zadnjične in hrbtne mišice ter ne nazadnje tudi trebušne mišice, te med rolanjem pomagajo pri stabilizaciji trupa in ohranjanju ravnotežja.

Foto: Thinkstock

Hoja

Za hojo ne potrebujete posebne opreme, niti posebnega prostora. Za boljše počutje bo poskrbel že krajši sprehod v okolici, če imate dovolj časa, pa se lahko odpravite na daljše ture, kjer bo za zabavni del poskrbel piknik na travniku.

Kolesarjenje

Očistite kolo in pripadajočo opremo ter se podajte na vožnjo. Izberite manj prometno pot, tako da boste lahko uživali v svežem zraku. Kmalu bodo začela cveteti drevesa in po travnikih bodo začele poganjati rože, tako da boste ob počasnejši vožnji imeli kaj videti.

Foto: Thinkstock

Tek

Če ste bolj športen tip in vam je hoja premalo, potem priporočamo tek. Izberite udobne tekaške čevlje, ki so pri teku zelo pomembni, bolj kot druga oprema. Za čim boljše rezultate poskusite teči vsaj trikrat na teden. Ne pozabite na ogrevanje in raztezanje.

Tenis

Če so vam bolj blizu športne aktivnosti, ki vključujejo druge ljudi, bo za spomladansko hujšanje prava izbira tenis. Tenis sicer ni za vsakogar, če pa nimate prav nikakršnih težav s sklepi in ste se pripravljeni naučiti zahtevne tehnike teniških udarcev, boste ob enournem tekanju po igrišču, skakanju, hitrem ustavljanju, kričanju in udarjanju majhne rumene žogice, pokurili kar nekaj kalorij.

Foto: Thinkstock

Kakršnakoli aktivnost že, pilates, aerobika, kolesarjenje ali tenis, pomembno je, da stremite k zdravemu načinu življenja. To je navsezadnje tudi bistvo edinstvenega programa Varuh zdravja, ki ga zavarovanci Vzajemne že dobro poznajo, saj jih že nekaj let razvaja in spodbuja k zdravemu življenju. Omogoča jim brezplačne tečaje smučanja, teka na smučeh, popuste pri nakupih športne opreme, do posebnih ugodnosti so upravičeni v toplicah, centrih dobrega počutja, ceneje kupujejo smučarske vozovnice itd. S spletno telovadnico pa zdaj Varuh zdravja k zdravemu življenju spodbuja vse, ne le zavarovancev Vzajemne.