Vodna zabava, ki vsako leto navdušuje več Slovencev

Ko posijejo toplejši sončni žarki, ko temperature narastejo in poletje napove svoj prihod, vsi iščemo načine za ohladitev. In kaj je boljšega kot osvežitev ob vodi? Vodne aktivnosti postajajo vse bolj priljubljene, saj omogočajo, da se ohladimo v poletni vročini in hkrati uživamo v prijetnem okolju narave. Med številnimi možnostmi za preživljanje poletnih dni ob vodi je vse bolj razširjeno supanje, ki navdušuje vse generacije.

V zadnjih desetletjih se je supanje razvilo v priljubljeno rekreacijsko aktivnost. Foto: Getty Images

Supanje je idealna kombinacija zabave, vadbe in sprostitve. Če še niste poskusili, je zdaj idealen letni čas, da se pridružite tej vodni pustolovščini in se pripravite na nepozabno poletno doživetje.

Aktivnost, v kateri uživajo tako amaterji kot profesionalci

Vedno več ljudi se pridružuje trendu supanja, saj je to športna aktivnost, ki je primerna za vsakogar, ne glede na starost in fizično pripravljenost. Ne samo da je enostavna za začetnike, ampak je tudi aktivnost, ki združuje celotno družino in predstavlja enega najboljših načinov, da se podate na vodo in uživate v aktivnem življenjskem slogu.

Supanje je odlična rekreacija, ki aktivira celotno telo. Medtem ko veslate in ohranjate ravnotežje na deski, aktivirate skoraj vse mišične skupine, poleg tega preizkušate svojo koordinacijo in stabilnost. To je tudi odličen način sprostitve in umiritev uma, saj imajo narava in njeni zvoki pomirjujoč učinek in tako pomagajo pri sproščanju stresa in napetosti. Supanje omogoča, da se izklopite od vsakodnevnega vrveža in se popolnoma osredotočite na trenutek, ki ga preživljate na supu.

V stiku z naravo in vodnim okoljem lahko suparji doživljajo občutek miru in sprostitve. Foto: Shutterstock

Veslanje na tej priljubljeni deski vam odpre vrata do osupljive narave in čudovitih kotičkov, do katerih je dostop mogoč le z vode. S supanjem po mirnih jezerih, raziskovanjem slikovitih obal ali spuščanjem po rečnih bregovih boste odkrili povsem novo perspektivo svojega okolja. Supanje omogoča, da se povežete z naravo na prvovrsten način.

Ne glede na to, ali želite le veslati ali se odpraviti na izlet po reki, ali veslate sami ali v družbi, je jasno eno: s supom se združijo čista narava, trening in zabava. Razen supa je oprema minimalna in cenovno dostopna, poletnega trenda pa se lahko naučite tako sami kot na tečajih. Predvsem zadnje je priporočljivo, saj se takoj naučite pravilnega rokovanja z veslom, pa tudi tehnike obračanja.

Nič zato, če padete v vodo. Foto: Shutterstock

Kako najti popolno desko zase?

Pri nakupu sup deske se poraja vprašanje, kakšnega izbrati. Pri tem je treba vedeti, za kakšne namene ga boste uporabljali, kdo ga bo uporabljal (torej sami ali vsi družinski člani), koliko znanja imate in kakšna je vaša teža. Supi so različnih oblik in iz različnih materialov. Poznamo trde in napihljive – zadnji so najbolj prodajani, saj so kompaktnejši, lažje obvladljivi, z lahkoto jih prenašamo, predvsem pa so za naše vodne pogoje odlična izbira.

Pri dolžini, širini in debelini sup deske velja upoštevati preprosto načelo – daljša, širša in debelejša ko je deska, lažje je z njo veslati, sploh pa je odlična izbira za vsakega začetnika.

Supanje je tudi odličen način za povezovanje z drugimi ljubitelji tega športa. Foto: Shutterstock

Zakaj izbrati napihljiv sup?

Čeprav so trde deske že dolgo časa priljubljene, so napihljivi supi vse bolj razširjeni zaradi številnih prednosti, ki jih ponujajo. Predvsem so zelo enostavni za uporabo, shranjevanje in prenašanje in so izredno vsestranski. Uporabljate ga lahko tako za supanje po bolj ali manj mirnih vodah, se z njim podate na pustolovščino po bližnji reki ali pa ga uporabljate celo za jogo na vodi. Napihljivi supi se torej zlahka prilagodijo vašim potrebam in željam.

Njihova prednost je tudi ta, da so zelo praktični za uporabo. Enostavno se ga napihne in pospravi ter prenaša. Idealni so za potovanja, saj ga lahko s seboj vzamete ne glede na to, s kakšnim prevoznim sredstvom potujete, celo če ste peš, ga zlahka nosite s seboj. Napihljivi supi so tudi izjemno vzdržljivi in trpežni, zato bodo lažje prenesli kakšen udarec ob skalo. Če so pravilno vzdrževani, omogočajo dolgotrajno uporabo.

Napihljivi supi ponujajo večjo stabilnost na vodi, kar omogoča hitrejše pridobivanje ravnotežja in samozavest pri supanju. Zaradi svoje stabilnosti so lažje vodljivi in omogočajo preprosto manevriranje. So varni in primerni za vse starosti. Poleg vsega naštetega pa so cenovno dostopni in prenesejo večjo nosilnost, zato boste na izlet s supom zlahka vzeli tudi prijatelja ali psa.

Mnogo lastnikov psov uživa v tem, da svojega psa vzamejo s seboj na supanje. Foto: Getty Images

Kakšno obliko supa izbrati?

Če ste začetnik v supanju, se vam z obliko supa še ni treba ukvarjati. Za učenje, pa tudi za družine z otroki, so priporočljivi vsestranski supi, ki imajo širšo obliko in zato zagotavljajo večjo stabilnost, boljši občutek varnosti in so enostavni za uporabo in učenje. Vsestranski supi so odlični tudi za vadbo na vodi in omogočajo, da na supu uživate tudi v družbi. Priporočljivi so, če sup uporabljate za različne namene ali če ga bodo uporabljale več oseb.

Potovalni supi pa so ožji in daljši od vsestranskih. Primerni so za vse, ki že imajo nekaj izkušenj. Zaradi svoje oblike so hitrejši in omogočajo premagovanje večjih razdalj ter obvladovanje valov. Potovalni supi so odlični za tiste, ki si želijo raziskovati nove kraje in se podati na daljše pustolovščine na vodi.