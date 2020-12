Vožnja z nihalko še vedno prepovedana, zelena luč za gondole

V dopolnjenem odloku o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije namreč ni omenjena nihalka, edino prevozno sredstvo, ki pelje, na primer, na smučišče Vogel, medtem ko za prevoz oseb s krožno-kabinskimi žičnicami, vlečnicami in sedežnicami velja, da je ta dovoljen za največ eno osebo ali več oseb, če gre za člane istega gospodinjstva .

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na sedežnici največ en smučar, razen ...

Kot je na današnji novinarski konferenci vlade povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, to v praksi pomeni, da bi se na vlečnici lahko vozila največ ena oseba oz. dve, če gre za člana istega gospodinjstva, enako velja za sedežnico. Izjeme so prevozi v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter v primeru, ko so v kabini vse osebe člani skupnega gospodinjstva.

Nihalka na Vogel. Foto: Vogel Ski Center

Nihalke v odloku niso spregledali, ampak je niso omenili z razlogom, saj usklajevanja ministrstva in NIJZ še potekajo, je dodal Vrtovec. Pričakuje, da bi se lahko uskladili že danes.

Minister je pozval k nakupu smučarskih vozovnic prek spleta, kar bi zmanjšalo vrste pred blagajnami, in spoštovanju ukrepov tudi na smučiščih oz. v vrstah pred žičniškimi napravami. Obvezno je nošenje zaščitnih mask, ohranjanje razdalje, zaželena je tudi okrepljena redarska služba.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič pravi, da so sicer v združenju zadovoljni s sproščanjem nekaterih ukrepov, tudi glede prepovedi delovanja zaprtih žičniških naprav, a da si v zvezi s tem želijo več podrobnejših navodil.

Hkrati smučarje poziva, naj na smučiščih, predvsem v vrstah pred žičniškimi napravami, vzdržujejo predpisano razdaljo, sicer bi lahko znova zaprli smučišča. Na to je na današnji novinarski konferenci opozoril tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prejšnji konec tedna so smučarji že lahko vijugali na Krvavcu, v Kranjski Gori in na Mariborskem Pohorju. Zaradi prepovedi prehajanja občinskih meja so lahko snežne zavoje nizali samo domačini. S sprostitvijo ukrepov v statističnih regijah z dobro epidemiološko sliko (osrednjeslovenska, goriška, obalno-kraška in gorenjska) bo zdaj to povsem drugače, saj bodo dostop do smučišč imeli vsi iz določene statistične regije in ne samo prebivalci občine, kamor smučišče sodi.

Prejšnji konec tedna v Kranjski Gori:

Na podlogi dopolnjenega odloka bi lahko zagnali krožno-kabinski žičnici na Krvavcu in Mariborskem Pohorju. Smučarji so prejšnji konec tedna do teh dveh smučišč dostopali z osebnimi vozili.

