Po Sloveniji teklo rekordnih 22.000 otrok

Osrednja lokacija je dogodka je bila tudi letos na atletski stezi Osnovne šole Koseze, kjer so se približno 300 otrokom pridružili tudi Žan Rudolf, slovenski rekorder v teku na 800 metrov, Maja Mihalinec, trenutno najhitrejša Slovenka, ki bo čez nekaj dni nastopila na svetovnem prvenstvu v Dohi, ter nekdanja tekmovalka v troskoku, tudi lastnica državnega rekorda, Marija Šestak.

"Množični tek je uspel, danes je za dober namen tekla celotna Slovenija. Upam, da bodo otroci tekli tudi jutri, čez en teden, mesec in leta ter jim bo športna dejavnost ostala v navadi, kar je glavni namen našega dogodka," je na osrednji prireditvi dejal direktor AZS Nejc Jeraša.

"Prvi tek, ki se ga spomnim, je bil kros v prvem razredu osnovne šole," je o svojih tekmovalnih začetkih povedal Žan Rudolf. Foto: Peter Kastelic/AZS

Svojih prvih atletskih korakov sta se ob številnih nadebudnih šolarjih spomnila tudi Mihalinčeva in Rudolf. "Sama sem začela trenirati atletiko šele konec osnovne šole, do takrat so bila moja srečanja s tekom predvsem šolska testiranja, kjer sem rada zmagovala, marsikdaj prehitela tudi kakšnega fanta in se zato pozneje tudi odločila za trening atletike," se spominja danes 29-letna Mozirjanka.

Precej bolj zgodaj pa se je z atletiko začel ukvarjati 26-letni Ljubljančan: "Prvi tek, ki se ga spomnim, je bil kros v prvem razredu osnovne šole. Tekli smo okrog šole, najhitrejši pa smo se uvrstili na področno tekmovanje, ki je potekalo v Tivoliju. To so bili moji prvi atletski koraki. Tega je zdaj že 15 let."

Foto: Peter Kastelic/AZS

Pred Mihalinčevo je še vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v Dohi, kjer bo tekla v teku na 100 in 200 metrov, Rudolf pa je letošnjo sezono že končal in ga po krajšem počitku že čakajo priprave na olimpijsko leto 2020.

