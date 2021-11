Nasveti za božična darila za zdravje, šport in aktiven življenjski slog

Oglasno sporočilo

Ali imate v svoji okolici nekoga, ki ima rad šport, kuha zdrave dobrote in se na splošno trudi biti fit? Potem vam morda prav pridejo naši nasveti za božična darila, s katerimi jih boste zagotovo razveselili. In veste, kaj je najboljše?

največje razprodaje v letu, lahko na GymBeam.si kupite darila z 80-odstotnim popustom. Zaradi črnega petka,

Za enak znesek lahko kupite veliko več in morda celo izberete tudi nekaj zase. Pri nakupu daril boste občutno prihranili in tako svoje veselje podvojili.

1. Zdrava hrana, prigrizki in sestavine za kuhanje

Osnova zdravega načina življenja je raznolika in uravnotežena prehrana, ki telesu zagotavlja vsa potrebna hranila in seveda tudi energijo. Za njeno pripravo pa se je treba ustrezno založiti. Vsak kuhar bo vesel zaloge zdravih živil, iz katere bo ustvarjal okusne jedi, zdrave sladice in druge dobrote. Lahko ga oskrbite tudi z vrečkami ali posodami za shranjevanje hrane, da jih bo imel v čem nositi v službo ali šolo. Sladkosnedi, ki nočejo kuhati, lahko uživajo v slastnih maslih iz oreščkov, beljakovinskih kremah ali čokoladah z nižjo vsebnostjo sladkorja. V napornih dneh bodo cenili hitre prigrizke

2. Oblačila za šport in prosti čas

Ne glede na to, ali se ukvarjamo s športom, gremo na sprehod ali pa se samo družimo pred televizijo, je vedno pomembno, da se počutimo udobno. In ravno pri tem lahko pomagajo kakovostna oblačila iz prijetnih materialov, ki poskrbijo za maksimalno udobje pri vseh aktivnostih. Med treningom predvsem funkcionalna oblačila poskrbijo tudi za zanesljivo odvajanje potu.

Svoje najdražje lahko razveselite na primer z brezčasno funkcionalno majico, odlično prilegajočimi se pajkicami ali nepremočljivo jakno, ki bo vsakogar rešila na deževnem izletu.

3. Pripomočki za vadbo doma in v telovadnici

Gibanje je sestavni del našega življenja in pravilno izbrani pripomočki za vadbo lahko človeka še bolj motivirajo, da trenira. Ljubitelje fitnesa, ki bi najraje cele dneve preživeli v telovadnici, razveselite z enoročnimi utežmi, kettlebell utežmi ali visečim sistemom za vadbo z utežmi. Zlasti dekletom bodo všeč raztezni trakovi za moč in ekspanderji, s katerimi lahko razgibajo celo telo tudi v udobju doma. Zagotovo jim bo prav prišla podloga za vadbo za jogo ali raztezanje.

Po kakovostnem treningu je treba misliti tudi na regeneracijo. Pri tem bo, na primer, pomagala masažna pištola z izmenljivimi nastavki, ki lahko pospeši regeneracijo, poleg tega pa zmanjša togost in mišično napetost.

4. Prehrana za športnike, vitamini, mineralne snovi in druga funkcionalna dopolnila

Ne glede na to, kakšen cilj imajo vaši najdražji, jim ga lahko pomagate doseči. In prehranska dopolnila so kot ustvarjena za to. Športniki se bodo razveselili kakovostnih beljakovin, s katerimi bodo dopolnili manjkajoče. Te so pomembne ne le za optimalno regeneracijo, ampak tudi za rast mišic. Če pa dodate shaker ali praktično steklenico, bo veselje dvojno. Pri izbiri dopolnil za svoje najdražje tako rekoč nikoli ne boste zgrešili, če izberete kompleks vitaminov ali mineralnih snovi oziroma druga dopolnila za podporo imunosti. Športnikom in starim staršem zagotovo ne bodo odveč kakovostna prehranska dopolnila za sklepe, ki podpirajo delovanje celotnega mišično-skeletnega sistema in maksimalno skrbijo zanj.

5. Drugi praktični pripomočki

Zadnja kategorija naših nasvetov vključuje vse praktične pripomočke, ki lahko pomagajo športne cilje doseči prijetnejše ali lažje. Zadetek v črno so zato pametne ročne ure ali zapestnice, slušalke, kuharske knjige ali dnevnik, v katerega si lahko beležijo načrte, razmišljanja ali treninge.

In če res ne veste, kaj bi najbolj razveselilo vašo družino, prijatelje ali partnerja, jih presenetite z darilnim bonom.



Tako boste lahko prepričani, da bodo dobili tisto, kar resnično potrebujejo, in da bodo zares veseli.



Ne pozabite pa, da božič niso samo darila. Svoje najdražje boste najbolj razveselili, če boste med prazniki z njimi preživeli kakovosten čas.

Naročnik oglasnega sporočila je GymBeam.