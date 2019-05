Na londonskem maratonu vendarle svetovni rekord - za najhitrejšo medicinsko sestro

Britanka Jessica Anderson je s progo londonskega maratona opravila v času 3:08:22, kar bi moralo zadostovati za rekord najhitrejše maratonke, oblečene kot medicinska sestra. A podjetje Guinness World Records (GWR), ki izdaja Guinnessovo knjigo rekordov, ji tega sprva ni priznalo, saj naj ne bi bila pravilno oblečena, poroča časnik The Guardian.

Namesto uniforme s krilom je bila Andersonova, ki je tudi sicer zaposlena kot medicinska sestra, med podvigom oblečena v uniformo s hlačami, kar je med sestrami dandanes sicer reden pojav. Vendar podjetje GWR za to ni imelo posluha in je Andersonovi zaradi "napačnih oblačil" zavrnilo zapis svetovnega rekorda.

Ta odločitev je precej razburila britansko javnost, ki je predpise uradnih zapisovalcev svetovnih rekordov o tem, kaj naj bi nosile medicinske sestre, videla predvsem kot starokopitne in tudi seksistične. Na družbenih omrežjih je v znak protesta proti tej odločitvi nastalo celo novo geslo #WhatNursesWear, torej kaj nosijo medicinske sestre.

We at Guinness World Records take equality and inclusiveness seriously. As a result of Jessica Anderson’s marathon, we will be reviewing her attempt and the record category as a priority. Please find our updated statement here: https://t.co/okoyLhTFk2