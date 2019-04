Izjemen tek svetovnega rekorderja v Londonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni rekorder Kenijec Eliud Kipchoge je dosegel drugi najboljši čas vseh časov na 42 km in je še četrtič zmagal na maratonu v Londonu po letih 2015, 2016 in 2018. S časom dveh ur, dveh minut in 37 sekund je bil tudi tokrat pred vsemi, hitrejši pred tem pa je bil le 16. septembra lani, ko je z 2:01:39 v Berlinu postavil svetovni rekord.