Brez prepovedi: v Trstu vendarle tudi afriški tekači

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji polmaratona v Trstu so si po ogorčenju, ki je odjeknilo v javnosti, premislili in bodo na tek 5. maja vendarle povabili tudi afriške tekače. "Povabili bomo tudi afriške atlete," je sporočil organizator Fabio Carini, ki pa je znova zatrdil, da so z napovedanim bojkotom želeli zgolj opozoriti na izkoriščanje športnikov.